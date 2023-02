Oglasio se liječnik Roth: U 28 godina nisam imao nijednu pritužbu pacijenta, obavim više od 4000 pregleda

O slučaju kojeg je u javnost iznijela onkološka pacijentica Lina Budak danas se oglasio dr. Andrej Roth s Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice. Kako kaže, u cilju objektivnog izvještavanja javnosti, iznio je kronologiju događaja vezanih uz tijek liječenja pacijentice Line Budak na Klinici za tumore u Zagrebu. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Pacijentica Budak dolazi prvi put na pregled u moju kiruršku ambulantu 28. ožujka 2022. kada dostavlja vanjsku dokumentaciju mamografije i UZV-a. Nakon pregleda nalaza, obavještavam je da se radi o vrlo suspektnoj promjeni u dojci te sam odmah zatražio daljnju obradu. Procijenio sam da je zbog veličine samog tumora potreban prikaz na onkološkom konziliju kako bi se odredio optimalan put liječenja – treba li liječenje započeti operacijom ili sistemnim liječenjem. Iz povijesti bolesti vidi se da sam zatražio detaljnu obradu koja uključuje citološki nalaz ciljane punkcije limfnog čvora pazuha, kao i patohistološku analizu uzoraka nakon biopsije tumora (PHD). Navedenu dijagnozu u zaglavlju koju pacijentica navodi (N60, benigna displazija dojki) ne upisujem ja kao ordinarijus nego sestra na prijamu, a nastavno na uputnicu koja je dostavljena od liječnika opće prakse. Bitno je napomenuti da je u tom trenutku to i “radna” dijagnoza, dok se ne dobije PHD nalaz koji bi potvrđivao malignu bolest. Napisao sam i rekao pacijentici da se javi s nalazima po obavljanju svih pretraga nakon čega će biti prikazana na onkološkom konziliju.

Dana 7. travnja 2022. godine u Odjelu za onkološku radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, pacijentici je učinjen UZV – vođena biopsija dojke i UZV abdomena. Tom prilikom su dane jasne upute u pisanom obliku da za 15 dana nazove kiruršku ambulantu na broj 3787 511 poslije 12 sati, kako bi provjerila je li nalaz biopsije gotov.

Unatoč tome što je pacijentica dobila jasne upute da osobno nazove kiruršku ambulantu oko 15 dana nakon biopsije, ona osobno odlazi na šalter Klinike za tumore 11. travnja – četiri dana nakon uzimanja uzorka za biopsiju te preuzima u tom trenutku do tada gotove nalaze, što odgovara istini s obzirom na to da se na nalaz PHD-a (rezultat biopsije) čeka oko 15 dana te tada nije ni mogao biti gotov. Pacijentica tada zajedno s ostalim nalazima preuzima i citološki nalaz ciljane punkcije limfnog čvora koji nije upućivao na malignitet, što ne znači da pacijentica nema karcinom. Važno je napomenuti da se, sukladno protokolima u Klinici za tumore, PHD nalaz ne izdaje pacijentima na ruke već isključivo u sklopu specijalističkog kontrolnog pregleda. Također, navedeni nalaz nije moguće vidjeti putem aplikacije e-Građani kao ni putem sustava CEZIH. Stoga je pacijentica ispravno obaviještena da je na šalteru zaprimila sve nalaze.

Sukladno gore navedenom pisanom naputku, pacijentova je odgovornost da provjeri u kirurškoj ambulanti je li PHD nalaz stigao i dogovori pregled s liječnikom specijalistom koji će pacijentici uživo očitati nalaz. Budući da mjesečno u svojoj ambulanti obavim više od 300 pregleda, moj opis posla ne uključuje i pojedinačnu provjeru svake pacijentice o statusu obavljanja svih preporučenih pretraga (naročito jer određen broj pacijentica pretrage ne radi u našoj ustanovi) kao ni dužnost da ih o tim rezultatima obavještavam. Zbog toga je svaka pacijentica upućena u proceduru i njihova je odgovornost da obave ordinirane pretrage te se s kompletiranim nalazima jave na pregled. Ukoliko je PHD nalaz maligan, MR se radi nevezano za menstrualni ciklus pacijentice.

17.02.2023.,Zagreb - Lina Budak sedam mjeseci cekala je nalaz s Instituta za tumore ne znajuci da ima karcinom dojke. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pacijenticu Budak sam drugi put vidio 21. studenoga 2022. S obzirom na to da je od prvog pregleda u ožujku proteklo osam mjeseci, koliko je otprilike potrebno za neoadjuvantno sistemno liječenje kojemu je cilj smanjenje tumora, zaključio sam da je gospođa bila podvrgnuta kemoterapiji te se sada javlja radi dogovora o operaciji. Na pitanje kako je podnijela dosadašnje liječenje kemoterapijom odgovara da ne razumije. Tada sam shvatio da nema sve informacije o svojoj malignoj bolesti. Očitao sam joj PHD nalaz biopsije od 19. travnja 2022., što je ona protumačila kao propust zbog čega će se obratiti nadležnim tijelima. Sa željom da joj budem dostupan ako će u bilo kojem trenutku biti zabrinuta za svoj tijek liječenja, dajem joj svoj privatni broj mobitela, a sve njene nalaze promptno već sutradan 22. studenog predočujem multidisciplinarnom (MDT) timu koji je donio odluku da liječenje treba započeti operativnim zahvatom. Tog dana me pacijentica nazvala u večernjim satima kada sam joj u poduljem razgovoru detaljno objasnio mišljenje konzilija i sve informacije vezano uz potrebne daljnje postupke. Preporučeni operativni zahvat, po mišljenju MDT-a s obzirom na veličinu promjene bio je mastektomija s primarnom rekonstrukcijom i biopsija sentinel čvora. Ne želim obrazlagati navode pacijentice da sam joj se obratio povišenim i drskim tonom jer to nije način na koji komuniciram, što može potvrditi svatko tko me poznaje, naročito moji pacijenti.

Sljedeći dan, 22. studenog pacijentica se javlja u moju sobu u Klinici koju dijelim s dr. Milasom i s kojim sam ranije prokomentirao situaciju pacijentice Budak. Složila se da kolega Milas ostane u sobi, no kako je njen razgovor krenuo u smjeru propusta koji su se navodno dogodili, dr. Milas ju je upitao zbog čega nije pitala za PHD nalaz ako je o tome dobila jasne pisane upute. To je uznemirilo pacijenticu jer smatra da smo isključivo mi krivi za propust. Dr. Milas se na kraju povukao iz razgovora, a ja sam nastojao skrenuti komunikaciju na daljnje postupke liječenja, na što je gospođa inzistirala da prvo napravi PET/CT. Iako sam smatrao da je sukladno odluci MDT-a bolje čim prije pristupiti operativnom zahvatu, napisao sam joj uputnicu za tu pretragu. Nažalost, u tom trenutku je već bilo evidentno nepovjerenje pacijentice u moju stručnost pa ponovno navodi da će se obratiti nadležnim strukturama vezano uz navodne propuste. Izrazio sam žaljenje jer smatram da je za optimalno liječenje od ogromnog značaja povjerenje pacijenta u liječnika. Niti jednog trenutka nisam povisio ton niti sam se neprimjereno odnosio prema pacijentici.

U više navrata sam izrazio žaljenje što je došlo do ove situacije, razgovarao sam s pacijenticom uživo i telefonski. Izjava „kako je trebala od bilo koga tražiti moj privatni broj telefona ako je imala ikakvih sumnji u liječenje“, moja je dobra volja da pacijentu olakšam postupak, a nikako ne uskraćivanje nalaza kako je pacijentica navela u dopisu Ministarstvu zdravstva. U 28. godina moje prakse dosad nitko nije posumnjao da bi iz bilo kojeg razloga zatajio nalaz pacijenta. Pacijentica je nakon toga otišla na razgovor s predstojnikom Klinike doc. Šeparovićem i to je bio naš zadnji kontakt.

Što se tiče oznake hitnosti na povijesti bolesti, one se ne pišu ako život nije neposredno ugrožen (npr. infarkt miokarda, prsnuće slijepog crijeva i sl.). Sve potrebne pretrage onkološkim pacijentima se u našoj ustanovi obavljaju u najkraćem mogućem roku te je nepotrebno, a i neispravno, pisati hitno.

Na kraju, još jednom izražavam žaljenje zbog tijeka bolesti pacijentice Budak i što je izgubila povjerenje u naš zdravstveni sustav. Svojim radom u danim okolnostima nastojim dati osobni i profesionalni maksimum, što potvrđuje da u ovih 28 godina nisam imao nijednu pritužbu pacijenta, a godišnje obavim više od 300 operacija i oko 4000 pregleda. Pacijentici Budak sa svojim timom i dalje nudim svu potrebnu pomoć za što brže ozdravljenje i ujedno pozivam sve nadležne institucije da kroz inspekcijske nalaze provjere sve njene sumnje. Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju. Srdačan pozdrav, dr. sc. Andrej Roth"

>> VIDEO: Preživio 11 dana u ruševinama, a svoju novorođenu kćer prvi put poljubio u bolničkom krevetu