Novo podrhtavanje na Banovini: Zabilježen potres magnitude 2,8 prema Richteru

Jutros u 9.40 sati, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom kod Slane nedaleko Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 20 km W of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/iOmPw7Zzu0