Novi hakerski napad, na udaru poznate hrvatske tvrtke: 'Imate vremena do 12. srpnja da platite otkupninu'

Platforma HackManac, koja prati kibernetičke napade diljem svijeta, objavila je na X-u, bivšem Twitteru, da su hrvatske tvrtke Badel 1862 i Labud doživjele hakerski napad. Prema objavi, hakerska grupa Blackout ransomware napala je ove tvrtke.

Hakeri su navodno objavili uzorke ukradenih podataka, koji uključuju osobne podatke partnera, kao što su telefonski brojevi, adrese e-pošte i fizičke adrese, kao i financijske podatke. Osim toga, cyber kriminalci tvrde da su šifrirali podatke tvrtke Labud. Navodi se i kako je rok za uplatu otkupnine 12. srpnja 2024. godine. Inače, Badel 1862 d.d. je hrvatska tvrtka za proizvodnju alkoholnih pića sa sjedištem u Zagrebu, dok je Labud vodeći hrvatski proizvođač deterdženata i sredstava za čišćenje. Navedene tvrtke za sada nisu komentirale navodni hakerski napad.

