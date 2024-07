Nova pseća atrakcija u Crikvenici: Prva staza slavnih dlakavih ljubimaca na svijetu!

Vienna, Ben, Dodo, Katmir, Kan, drugi Kan... I psi su, ovdje u Crikvenici, dobili svoju stazu – slavnih. Kako je na Hollywood Boulevardu razvikana "Walk of fame", ili u Opatiji "Hrvatska staza slavnih", tako od prošlog tjedna i u crikveničkoj lučici Podvorska veliki i mali dlakavci na pločama imaju ovjekovječene vlastite šapice. Na tu jednostavnu ideju, ali koje se dosad na svijetu nije nitko sjetio, došao je bračni par Ruby i Igor Montanari, vlasnici Monty's Dog Beach and Bara.

302 ploče čekaju graviranje

– Odnedavno tu na plaži 32 ploče čekaju imena svojih dlakavih vlasnika, prva su već upisana ovih dana, a prvo je bilo mojeg psa Vienne – kaže Ruby Montanari pa objašnjava: – Vienna je bila moj prvi pas, pekinezer kojeg sam udomila još kao osnovnoškolka, a kada je došla u kuću, bila je toliko mala da je mogla stati u šaku. Kao kakva dlakava loptica. Taman sam išla u školu, kada ju je jedna gospođa pronašla, netko zločest izbacio ju je iz automobila u Križišću pa sam je zamolila da mi psa pričuva jer ga nisam mogla nositi u klupe. Ona je, kad sam se kao djevojčica vratila tog popodneva, tog psa već dala nekom drugom pa tuzi nije bilo kraja. Nekoliko dana kasnije pronašla sam ga kod nekog drugog i molila da ga ipak ja udomim.

Pristali su! Mama Vesna i ja prvih nekoliko dana mislili smo da je Vienna mužjak pa smo ga zvali Dexter, a onda smo otkrile da je riječ o ženski. Dobila je prikladno ime. Taj je pas pokretač i inspiracija za sve što smo u međuvremenu napravili, od pseće plaže Monty u Crikvenici, na Rabu, u Portorožu, kao i u Long Islandu pokraj Los Angelesa. Uz tog sam psa odrasla, završila osnovnu, srednju školu, fakultet, putovala je i vlakom i zrakoplovom, a bila nam je i na vjenčanju i kada su se naše rodile kćeri Korina i Aria. Šesnaest godina bila je s nama, i eto je sad, prva na psećoj stazi "Memory Lane".

Kipar i klesar Hrvoje Živković iz Bribira, mjesta nedaleko od Crikvenice, marljivo upisuje u ploče imena pasa. – I ja sam imao miljenika, belgijskog ovčara Žuću, mogao bih i njegovo ime ugravirati – govori dok gravira CNC strojem. Za jedno slovo treba mu otprilike deset minuta. Font je "Garamond", a boje bijela, plava, srebrna, zlatna... – Inače sam kipar, radim sa svim materijalima, ali najdraži mi je brački sivac. S njime je najljepše raditi, kamen je to koji ima najmanje vena i puca kako ja to želim. Zanat sam učio u Pučišćima, upravo na Braču, a ljeti čak i radio u kamenolom, vadio blokove, pilio, učio pisati slova ručno, pisao na pantografu, prošao sve faze koje čovjek koji radi s kamenom mora znati.

Na koje ste kiparske radove najponosniji? – Grb obitelji Mažuranić u Novom Vinodolskom, radio sam ga u sivcu, ima dva lava koja drže štit, a u njemu je cvijet mažurana, po kojem je obitelj i dobila ime. Radio sam i grb obitelji Frankopan u središtu Bribira, a sada radim poprsje generala Antuna Tusa – govori kipar Živković dok gravira imena pasa.

Michelangelo isklesan u Carrari

Koji je najskuplji kamen s kojim kipari rade? – Carrara, bijeli mramor. U njemu je i Michelangelo klesao Davida. Mnogo je zainteresiranih vlasnika pasa, upravo je obitelj Kana, cane corsa, ovjekovječila ime ljubimca, dok je on radoznalo šnjofao oko kipara. – Vlasnici mogu ovjekovječiti imena svojih pasa koje imaju danas, ali i kojih više nema, a na stranici Monty.hr može se pročitati priča svakog psa, s čime se volio igrati, kakav je bio, što je vilo jesti, kakvim se nestašlucima bavio... Eto, primjer je Katmir, pas čiji su vlasnici najstarije sladoledarnice u Crikvenici, a koji rade već 60 godina, a pas obožava – sladoled od vanilije. Kraj njegova imena je – kornet sladoleda. Uskoro će mu 11 godina – kaže Ruby.

I na Instagramu su hit, javljaju im se vlasnici pasa iz cijelog svijeta, a na stazi "Memory Lane" žele upisati ime svog psa i Čehinja Kasija, ali i Darcy iz SAD-a. – Nisam nikad mislio da ću gravirati imena pasa, ali gušt je! Naravno, moram imati mirnu ruku, ako krivo lupim, sve pada u vodu Često me ljudi zovu da graviram spomen-ploče njihovih najmilijih, no na groblju sam sam, radim. A tu na plaži je veselo! Mogao bih tako svaki dan... Možda odem i u Monty's Los Angeles gravirati imena psa na plaži, to bi me još više veselilo – smije se kipar iz Bribira, dok oko njega dlakavci mašu repom.

