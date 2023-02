Nizozemac tvrdi da je predvidio turski potres, EMSC ubrzo reagirao: To je nemoguće!

Nizozemski istraživač danas je nakratko zbunio brojne korisnike društvenih mreža. Naime, Frank Hoogerbeets izrazio je sućut žrtvama razornog potresa koji je u ponedjeljak rano ujutro pogodio Tursku i Siriju, no u objavi je također napisao da je nedavno točno predvidio da će baš to područje uskoro pogoditi potres. No uskoro se oglasio EMSC koji je demantirao njegove tvrdnje.

"Moje srce je sa svima koji su pogođeni velikim potresom u središnjoj Turskoj. Kao što sam ranije naveo, prije ili kasnije to bi se dogodilo u ovoj regiji, slično kao 115. i 526. godine. Tim potresima uvijek prethodi kritična planetarna geometrija, kao što smo imali 4.-5. veljače" napisao je Hoogerbeets na Twitteru. Ispod njegove objave sada već stoji opaska da potrese nije moguće predvidjeti. Oni su uvijek mogući na područjima gdje se sudaraju tektonske ploče, no specifična predviđanja nisu se pokazala preciznijima nego nasumično pogađanje, navodi se u objašnjenju.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.



As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.