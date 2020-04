Nema mira u bolnici Srebrnjak: Smijenjene jer su tražile pravedniju podjelu maski

Dok sam šeće s kirurškom maskom preko lica, Milan Bandić nijednu, niti išta od donirane zaštitne opreme, nije dao Dječjoj bolnici Srebrnjak, koja liječi mališane narušena imuniteta.

Opomena pred otkaz

O tome svjedoči tablica iz izvješća Gradskog stožera za suzbijanje infekcije COVID-19, gdje su navedene sve bolnice i domovi zdravlja u Zagrebu, osim DB-a Srebrnjak kojem je Grad osnivač, za razliku od Rebra, Vinogradske, Dubrave i Merkura, kojima je podijelio zaštitnu opremu pristiglu donacijom.

A kad su na to ukazale, prof. Mirjana Turkalj, voditeljica bolničkog Povjerenstva za suzbijanje infekcije COVID-19, i prim. Lana Tambić Bukovac, predsjednica Stručnog vijeća DB-a Srebrnjak, smijenjene su s tih funkcija i dobile opomenu pred otkaz! Prvo su se obratile v. d. ravnateljice dr. Ivani Đerek Dubravčić, a kako se ona nije očitovala, pisale su ministru zdravstva. Zato su kažnjene.

“Povjerenstvo je od v.d. ravnateljice zatražilo očitovanje o zaštitnoj opremi na sastanku na kojem su bili liječnici iz Hitne ambulante, koji su inzistirali na nabavi. Nažalost, umjesto FFP3 maski nabavljene su platnene iako su one neodgovarajuće kvalitete za zaštitu medicinskog osoblja tijekom pandemije. S obzirom na to da se v.d. ravnateljica nije očitovala, sukladno ovlastima zatražena je pomoć od ministra”, stoji u očitovanju prof. Turkalj do kojeg smo došli.

Pisala ga je nakon oštrog dopisa v. d. ravnateljice kojim ih podsjeća da su se neovlašteno i bez njezina znanja obratile Ministarstvu zdravstva iako jedino ravnatelj predstavlja i zastupa bolnicu.

Imaju sve potrebno

U bolnici funkcionira sve prema napucima Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, a nakon potresa na Srebrnjak su privremeno smještena djeca iz Infektivne klinike “Dr. Fran Mihaljević”.

Povjerenstvo i Stručno vijeće bolnice u više su navrata predlagali da se i Srebrnjak uključi u obavljanje dijagnostičkih testova organiziranjem dodatnog laboratorija pod kontrolom te klinike. Međutim, “inicijative nisu naišle na razumijevanje”, stoji u dopisu ministarstvu koje potpisuju prof. Turkalj i prim. Tambić Bukovac, do kojeg je Večernjak također došao. Ove ugledne liječnice kojima prijeti otkaz ne mogu javno istupati, kao što su prethodno onemogućeni i dr. Boro Nogalo i prof. Davor Plavec.

Svi zajedno čine tim koji je uspio dobiti prestižan europski projekt translacijske medicine, nakon čega su uslijedile političke igre, a zaposleni u bolnici kažu da se izvanredne okolnosti pandemije koriste za dodatne pritiske. Iako smo tražili odgovor od v. d. ravnateljice, ona se do zaključenja broja nije oglasila, a iz Grada su poručili kako je zaštitnu opremu iz donacije raspoređivao Nacionalni stožer civilne zaštite. Na taj popis nije uvršten Srebrnjak, kaže dr. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, dodajući kako je bolnica 6. travnja primila opremu od MUP-a.

– Djelatnici DB Srebrnjak imaju svu potrebnu zaštitnu opremu, pa tako i odgovarajuću količinu FFP3 maski. Nabavljena su i dva kontejnera za izolaciju i trijažu – ističe Jeleč.