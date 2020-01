Ni danas nije izabran novi ravnatelj Srebrnjaka. Nogalo: Rekao sam im sve u lice što sam imao

Ni danas nije izabran novi ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak. Ovo je već treća sjednica Upravnog vijeća Srebrnjaka koja završava bez odluke o novom ravnatelju. Saslušali su sva četiri kandidata - troje članova Stručnog vijeća bolnice, prim. Romana Gjergja Juraški, prof. Mirjana Turkalj i doc. Boro Nogalo, te "vanjskog" kandidata prof. Dragana Marinića Koroliju.

Troma kandidatima "iz kuće" zamjereno je što predlažu jednake programe, no oni dijele ideju razvoja Srebrnjaka i na njoj temelje svoj program. Iako su svi člnovi UV-a jutros prisustvovali sjednici, do glasanja nije ni došlo. Za to nije bilo nikakvog obrazloženja. Članovi UV-a kazali su kako je dogovor da predsjednica UV-a, prof. Ana Stavljenić Rukavina daje izjave, međutim, njen je mobitel nakon sjednice bio isključen.

"Ovo je komedija. Iz neformalnih izvora sam saznao da je sjednica prekinuta. Shvatili su valjda da je ovo protuzakonito, koliko je bezobzirno", kazao je dr. Boro Nogalo. "Ja sam saslušan i rekao sam im sve u lice što sam imao", kazao je Nogalo.

"Ako budem izabran moji prvi potezi pokazat će koliko mi je stalo do ove bolnice", kazao je Dragan Korolija.

Neslužbeno se nagađa da je došlo do promijenjenih odnosa između Grada i Ministarstva zdravstva te da čak ostoji mogućnost i promjene kandidata za novog ravnatelja, no to nitko nije potvrdio.