Nasilan proboj: Izraelski tenkovi probili vrata baze UN-ovih mirovnih snaga

Ujedinjeni narodi u nedjelju su objavili da su izraelski tenkovi probili vrata baze u južnome Libanonu u kojoj se nalaze mirovne snage. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je pozvao UN da evakuira pripadnike mirovnih snaga (UNIFIL) iz područja u Libanonu u kojima traju sukobi. Nekoliko sati kasnije snage su izvijestile o daljnjem izraelskom kršenju dogovora, a to se odnosi na nasilan proboj i ulazak tenkova kroz vrata vojne baze.

"Došlo je vrijeme da povučete UNIFIL iz uporišta Hezbollaha i iz zona sukoba", poručio je Netanyahu glavnome tajniku UN-a Antoniju Guterresu. "Izraelske obrambene snage to su zatražile više puta, no s obzirom na to da su naišle na opetovano odbijanje, vojnici su posljedično postali živi štit teroristima Hezbollaha." Militantna skupina Hezbollah koju podupire Iran negira izraelske optužbe po kojima koristi blizinu mirovnih snaga za vlastitu zaštitu.

Pet pripadnika mirovnih snaga ranjeno je posljednjih dana u nizu napada, čiji su cilj bili položaji i osoblje mirovnih snaga, a za većinu napada UNIFIL okrivljuje izraelske vojne snage. Talijanska premijerka Giorgia Meloni, jedna od najglasnijih pristaša Izraela među zapadnoeuropskim čelnicima u nedjelju je telefonom razgovarala s izraelskim premijerom Netanyahuom te je osudila izraelske napade.

U snagama UNIFIL-a, koje čini 10.000 vojnika, Italija sudjeluje s više od tisuću. Uz Italiju gotovo po 700 vojnika u UNIFIL-u imaju Francuska i Španjolska, članice EU-a koje su također osudile izraelske napade.

Izraelski dužnosnici kažu da UNIFIL nije ispoštovao rezoluciju UN-a 1701 donesenu nakon rata 2006. godine, kojom se poziva da pogranično područje južnog Libanona bude slobodno od oružja i vojnih snaga, osim vojnika libanonske države.