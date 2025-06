Utočište za Balkance: Pjeva se Oliver, a kamo god da sjednete dočekaju vas Bugari, Makedonci, Srbi...

Jednom od središnjih ulica neodoljive malteške prijestolnice Vallette, nedaleko od konkatedrale koja usprkos relativno neuglednoj vanjštini skriva pravu umjetničku riznicu, odzvanjaju zvuci Oliverove "Cesarice". Stariji gospodin koji s nenametljivom dozom urbanog šarma nosi klasični kaubojski šešir uz gitaru zabavlja domaće i goste u srcu mediteranske prijestolnice hitovima, i to ni više ni manje nego hitovima iz bivše Jugoslavije, pa je na prvu jedini logičan zaključak da svoje korijene vuče s brdovitog Balkana. Pa ipak na klasično "dobar dan" reagira čudnovato, gotovo nezainteresirano i potpuno atipično za uvježbanu igru oduševljenja kakvoj se nada svaki, dozvolit ćete u ovom kontekstu, Balkanac, kada u tuđini naiđe na "nekog svog".



–Mi smo iz Zagreba, a vi?– obraćamo mu se još odlučnije, pokušavamo mu jasno dati do znanja da smo "naši". On pak, pomalo uvrijeđeno jer smo se usudili pretpostaviti išta drukčije spremno odgovara: – Pa odavde, odakle bih bio?! – domeće, kako ćemo kasnije saznati, malteška legenda Benny Grima, ulični svirač koji izvodi pjesme iz cijelog svijeta. Tekst u pravilu i ne razumije, ali fonetski ispis hitova s globalne karte omogućio mu je, među ostalim, da gotovo besprijekorno izgovara prepoznatljive stihove "zlatni konci litnje zore, došli su u njene dvore". A nije, zaista, ni čudno na otočiću usred Mediterana čuti neki od poznatih jezika ili pretpostaviti da je netko s kim ondje uđete u razgovor zapravo s jugoistoka Europe jer izuzev velike navale turista iz Hrvatske i Srbije, u posljednjih deset godina Malta je postala destinacija na karti ekonomskih migracija s Balkana. Mnogi su dolazili s jednostavnim ciljem: osigurati dostojanstven život i uštedjeti više nego što bi ikada mogli kod kuće, čak i ako plaće nisu bile na razini najrazvijenijih zemalja Europske unije. Demografski podaci svjedoče o pravoj eksploziji; dok je 2011. godine na Malti živjelo tek oko 20 tisuća stranaca, taj je broj do 2024. narastao na nevjerojatnih 173.700, čineći gotovo trećinu ukupnog stanovništva.



I doista, kamo god da se sjedne, dočekaju vas uglavnom Bugari, Makedonci, Srbi, pa čak i Albanci koji rado dijele svoja viđenja o državi koja je, slično kao i naš komadić raja na Jadranu, postala svojevrsna usputna destinacija za strane radnike, sada već i iz Indije, Nepala i Pakistana. Srdačni su i rado će vam preporučiti svoja omiljena mjesta na otoku koji u pravom smislu riječi napaja svoju snagu iz turizma. Iako se nekad čini da je teško vidjeti zemlju u Europi koja se jače podredila toj gospodarskoj grani od Hrvatske, na Malti kao da je, bez obzira na osebujnu autentičnost koju su krojili brojni stanovnici i posjetitelji otoka tijekom povijesti, turizam nadjačao prirodne zakonitosti. Jer gotovo da nema zapadnjačkog lanca brze prehrane ili kave koji se nije uspio ugurati u sićušne uličice Vallette, Slieme, St. Juliana pa čak i tradicionalnog ribarskog mjesta Marsaxlokk gdje se, uz vjerojatno najkvalitetniju riblju trpezu na otoku, kava s nogu može uzeti u popularnom lancu Costa Coffee. Slikovito selo na jugoistočnoj obali luka je ispunjena stotinama tradicionalnih brodica zvanih "luzzu", obojenih u jarke boje i ukrašenih Horusovim okom, drevnim simbolom koji ribare štiti od zla na moru. Svake nedjelje, obala oživi zahvaljujući poznatoj ribljoj tržnici, gdje se prodaje svježi ulov dana, ali i lokalni proizvodi i suveniri. Iako je danas u blizini i Malta Freeport, jedna od najvažnijih kontejnerskih luka Mediterana, Marsaxlokk je uspio sačuvati svoj autentični šarm i ostao je simbolom tradicionalnog malteškog načina života povezanog s morem.



Bizarnost je neizbježna i u prometu. On je neobično zagušen za državu koja brojem stanovnika, od 552 tisuće, ne dostiže ni do Zagreba jer se većina posjetitelja odluči upravo na opciju najma automobila, stoga javni prijevoz nerijetko kasni u gotovo neprekidnoj gužvi na međugradskim prometnicama. Mješavina naoko nespojivih utjecaja s gotovo raznih geografskih strana nešto je što je što oblikuje vizuru gradova pa tako ponad spomenutih zapadnjačkih trgovina i restorana proviruju klasični turski balkoni, a jarki malteški kamen svakom zdanju daje svojevrsni afrički ili bliskoistočni potpis, naročito na južnoj strani otoka. Nije neobično naletjeti ni na crvenu telefonsku govornicu, istovjetnu onima na londonskim ulicama. A otkud toliko utjecaja na otoku koji je površinom nešto manji od Brača?