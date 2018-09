'Narod odlučuje' ponovno traži promatrače prilikom provjere potpisa

Inicijativa "Narod odlučuje" ponovno je u subotu zatražila da im se omogući da imaju svoje promatrače prilikom provjere vjerodostojnosti potpisa za referendum o promjeni izbornog sustava, koje provjerava Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS).

Članica Organizacijskog odbora Inicijative "Narod odlučuje" Natalija Kanački izjavila je na konferenciji za novinare ispred sjedišta APIS-a kako njihovo nepovjerenje nije usmjereno prema djelatnicima APIS-a ili bilo kojeg ministarstva nego prema politici koju te institucije provode. Ustvrdila je da Inicijativi Narod odlučuje, kao zainteresiranoj strani treba omogućiti promatranje, kako bi se spriječile moguće manipulacije.

"Referendum nije u interesu države, to je sam ministar rekao. Mi smo druga zainteresirana strana i imamo pravo stajati tamo, to nalaže sva europska procedura. Najveća mogućnost za netransparentnost na svim izborima i referendumima je upravo mjesto prebrojavanja glasova i potpisa. Zato postoje promatrači, jer je to najosjetljivije mjesto i ako nema trećih nepristranih osoba, mi ne znamo što se tamo događa", ustvrdila je Kanački.

Kazala je kako još nisu poznati kriteriji ni procedura provjere potpisa, kao ni pravilnik kojim će se utvrdili što je to vjerodostojan potpise, primjerice hoće li biti valjan potpis ako nedostaje broj slova u imenu i prezimenu, jedan broj u OIB-u i slično.

Kanački je prozvala ministra uprave Lovru Kuščevića zbog njegove izjave da određene osobe zagađuju medijski prostor te ocijenila kako takva osoba ne može biti zadužena za provjeru potpisa, posebno bez prisutnosti promatrača.

"Ministar Kuščević je izjavio je da određene osobe zagađuju medijski prostor - u maniri pravog komunističkog totalitarista je drugačije mišljenje koje je temelj demokracije nazvao zagađenjem medijskog prostora. Trebao bi dobro razmisli kada više od 400.000 građana naziva zagađenjem medijskog prostora", izjavila je Kanački.

Izrazila je sumnju da se slijedom onoga što radi ministar Kuščević događa što se dogodilo i 2014. godine kada referendum nije održan zbog manipulacije brojem birača tadašnjeg ministra uprave Arsena Bauka.

Koordinator Inicijative Luka Mlinarić ocijenio je kako je tvrtka APIS, u čiju stručnost uvjerava ministar Kuščević, politizirana tvrtka u suvlasništvu države i Grada Zagreba u kojoj se kadrovira u velikoj mjeri po stranačkom ključu "pa postoji i mogućnost da ti kadrovi svoje djelovanje obavljaju sukladno određenim političkim direktivama". Time se, kaže, provjera broja i vjerodostojnosti potpisa koja je već kontaminirana politizacijom od stranke vladajućih dodatno politizira.

Mlinarić je naveo i kako posljednjih dana dobivaju upozorenja građana da su tzv. sigurne sobe u APIS-u o kojima je govorio ministar, obične podrumske prostore.

"U Zakonu o referendumu ne postoji osnova na temelju koje bi Ministarstvo uprave i APIS provjeravali prikupljene potpise, a kako je promatranje odbačeno zbog neutemeljenosti u zakonu, analogijom bi trebalo biti odbačeno i to da Ministarstvo uprave vodi cijeli proces", kazao je.

Iz Inicijative zato pozivaju ministra Kuščevića da javno objavi natječaj na temelju kojeg je tvrtka APIS dobila posao provjere potpisa, a nastavit će i inzistirati da se promatranje omogući predstavnicima Inicijative narod odlučuje, Transparency Internationalu te Hrvatskom helsinškom odboru jer je to jedini jamac stopostotne transparentnosti tog procesa.

Tvrtaka APIS započela je provjeru potpisa skupljenih za raspisivanje referenduma na poticaj građanskih inicijativa "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj", a rezultati se očekuju za 45 dana.

