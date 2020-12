Nakon više od 30 godina: Nova optužnica za najsmrtonosniji napad na britanskom teritoriju

Američko pravosuđe objavilo je u ponedjeljak da je podignulo optužnicu protiv trećeg Libijca optuženog da je sudjelovao u atentatu u Lockerbieju u prosincu 1988. u Škotskoj, na 32. godišnjicu te tragedije.

Bivši pripadnik tajnih službi negdašnjeg libijskog čelnika Moamera Gadafija, Abu Agila Mohamad Masoud, osumnjičen je da je sastavio i programirao bombu koja je eksplodirala u Boeingu 747 američke kompanije Pan Am iznad Lockerbieja 21. prosinca 1988.

Poginulo je 259 putnika i članova posade, među kojima 190 američkih državljana, dok je na tlu poginulo 11 ljudi.

Riječ je o najsmrtonosnijem napadu na britanskom teritoriju i drugom najgorem napadu na Amerikance nakon napada 11. rujna 2001.

Foto: Nigel Roddis/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: A man's shadow is seen on the memorial to those killed when Pan Am flight 103 exploded and came down over Lockerbie, in Lockerbie, Scotland FILE PHOTO: A man's shadow is seen on the memorial to those killed in the 1988 Lockerbie bombing in Lockerbie, Scotland, August 20, 2009. Abdel Basset al-Megrahi, the former Libyan agent jailed for life for the bombing that killed 270 people, flew home on Thursday after Scottish authorities released him on compassionate grounds because he is dying of cancer. Megrahi, 57, is the only person convicted for the bombing of Pan Am Flight 103, which blew up in mid-air above the Scottish town of Lockerbie on December 21, 1988. REUTERS/Nigel Roddis (BRITAIN CRIME LAW POLITICS)/File Photo Nigel Roddis

Ministar pravosuđa Bill Barr izrazio je "optimizam" da će optuženik uskoro biti izručen SAD-u. Trenutačno je u pritvoru u Libiji.

Barr je 1991. bio ministar pravosuđa Georgea Busha starijeg, kada je u isto vrijeme kao i Škotska podigao optužnice protiv dvojice libijskih tajnih agenata zbog sudjelovanja u tom napadu. To su bili Abdelkader Ali Mohamed al-Megrahi i Amin Khalifa Fhimah.

Sudio im je 2000. posebni škotski sud u Nizozemskoj. Fhimah je iduće godine oslobođen, a Megrahi je proglašen krivim za ubojstvo i osuđen na doživotni zatvor. Kazna mu je poslije promijenjena na najmanje 27 godina zatvora.

Oslobođen je 2009. iz medicinskih razloga i umro je tri godine poslije u svojoj zemlji.

Gadafijev režim priznao je da je odgovoran za napad i platio je 2,7 milijardi dolara odštete obiteljima žrtava.