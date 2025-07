Nakon tri godine poznat autor jedne od najpopularnijih fotografija bivše predsjednice: 'Evo napokon se otkriva'

Točno tri godine nakon svečanog otvaranja Pelješkog mosta, napokon je otkriven autor jedne od najdjeljenijih fotografija s tog povijesnog događaja – one na kojoj je nekadašnja predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

"Face me podsjetio da je danas točno tri godine otkako sam uslikao jednu od najpopularnijih fotki ikada! I evo nakon vremena napokon se otkriva tko je autor! Bila je divna, povijesna večer na otvaranju Pelješkog mosta!", objavio je Davorin Štetner na društvenim mrežama. On je hrvatski poduzetnik i investitor. Od 2015. godine predsjednik je Hrvatske udruge investitora i poslovnih anđela – CRANE te član Odbora za gospodarstvo 11. saziva Hrvatskog sabora. Štetner je čelni čovjek projekta izgradnje međunarodne trkaće staze Croatia Ring. U razdoblju od 2015. do 2020. bio je savjetnik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a od 2019. do 2024. predsjedavao je Hrvatskim auto i karting savezom. Uz to, član je Međunarodne automobilističke federacije (FIA).

Fotografija Kolinde Grabar-Kitarović s otvorenja mosta ubrzo je postala viralna te se protekle tri godine dijelila po medijima i društvenim mrežama bez jasno naznačenog autora. Sada je, na obljetnicu otvaranja Pelješkog mosta, ta nepoznanica napokon razjašnjena.