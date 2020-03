U Njemačkoj potvrđeno 5.780 novih slučajeva. Mađarska vrhunac zaraze očekuje u lipnju ili srpnju

Broj zaraženih koronavirusom u 202 države i teritorija diljem svijeta prešao je u petak 500 tisuća, a Sjedinjene Države su od Kine preuzele titulu zemlje s najviše slučajeva.

9:43 - Australski državljani koji se vraćaju iz inozemstva će izravno sa zračnih luka biti smješteni u dvotjednu karantenu u hotele i druge smještaje, najavio je u petak australski premijer Scott Morrison. Nova mjera kojom se želi usporiti širenje Covida-19 u Australiji stupit će na snagu u subotu u ponoć po lokalnom vremenu.

Stranim državljanima već je zabranjeno ulaziti u tu zemlju. Više od dvije trećine potvrđenih slučajeva koronavirusa je među Australcima koji su se vratili iz inozemstva, a značajan postotak je povezan s drugim putnicima koji su stigli u Australiju, objavio je Morrison.

Obavezna samoizolacija bit će implementirana već na zračnim lukama, a troškove hotela snosit će savezne države, kazao je australski premijer. U Australiji je zasad više od 3 tisuće potvrđenih slučajeva zaraze, a na teren je izašla i australska vojska.

9:40 - Slovenija je u petak ujutro, u prvu klasičnu karantenu od izbijanja epidemije koronavirusa, smjestila 50 ljudi, koji su noćnim letom iz Madrida prebačeni na ljubljanski aerodrom, a onda odvezeni u 50-ak km udaljeno Velenje.

Taj potez izazvao je nezadovoljstvo lokalnih vlasti. ''Takav je postupak bez suglasnosti lokalne zajednice krajnje neodgovoran i uzrokuje dodatnu zabrinutost kod ljudi koji su u sadašnjoj epidemiji i krizi ionako sumnjičavi i nepovjerljivi", naveli su predstavnici velenjske općine, a prenose mediji.

Posebnim letom iz Madrida prebačeno je 50-ak Slovenaca iz Španjolske, uglavnom mlađih ljudi i studenata, no među njima je i nekoliko austrijskih državljana.

Video: Zrakoplov Croatia Airlinesa poletio iz Zagreba po pripadnike 11. HRVCON-a u Afganistan

Svi će u karanteni morati ostati dva tjedna, o čemu su obaviješteni prije leta, zbog vlastite sigurnosti i kako bi se spriječilo širenje epidemije u Sloveniji, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova, te dodalo da će još stotinjak slovenskih državljana iz Španjolske biti na ljubljanski aerodrom prebačeno u subotu popodne.

9:33 - Mađarska uvodi dvotjednu karantenu kako bi usporila širenje koronavirusa za koje se vjeruje da će vrhunac u toj državi imati u lipnju ili srpnju, rekao je u petak mađarski premijer Viktor Orban.

Građanima će tijekom karantene koja kreće u subotu biti dopušteno odlaziti u dućane i na kratko vježbanje izvan doma, no između sebe moraju održavati udaljenost. Mjere će provoditi policija s ovlastima kažnjavanja za njihovo kršenje, poručio je Orban putem radija.

Službena Budimpešta će u prvom ili drugom tjednu travnja predstaviti akcijski plan za mađarsko gospodarstvo nakon pandemije, dodao je. Mađarska je dosad zabilježila 300 slučajeva zaraze Covidom-19, s deset smrtnih slučajeva. Orban ističe kako je stvarni broj zaraženih vjerojatno puno viši.

9:25 - U Njemačkoj je dosad zabilježeno 42.288 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, što je povećanje za 5.780 u 24 sata, objavio je Institut Robert Koch. Umrlo je 253 ljudi koji su bili pozitivni na virus, piše CNN.

8:59 - Tri osobe koje bile zaražene koronavirusom i smještene u zeničkom izolatoriju nakon negativnih testova na koronavirus puštene su kući čime je broj aktivno zaraženih u Zenici pao na samo jednu osobu, javlja Klix.ba

8:17 - Od sveukupno 531 tisuća slučajeva njih više od 60 tisuća potvrđeno je u posljednja 24 sata, a više od 2,5 tisuća novih smrtnih ishoda u 59 država je povećao brojku preminulih na 24 tisuće, pokazuju brojke agencije Reuters rano u petak. To četvrtak čini dosad najsmrtonosnijim danom otkad je izbila pandemija koronavirusa, sa Španjolskom i Italijom koje su svaka izvijestile o 700 preminulih.

Otprilike trećina novih slučajeva zabilježena je u SAD-u koji testira sve više ljudi. U posljednja 24 sata otkriveno je 17 tisuća zaraženih, a bilo je 281 preminulih, što je najveća jednodnevna brojka otkad se virus pojavio u toj državi.

Video: Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak o novim žarištima epidemije koronavirusa

Kina, koja je najavila zatvaranje granice za inozemne državljane od subote, izvijestila je o pet smrtnih i 55 slučajeva zaraze, dodavši kako je riječ o uvezenim slučajevima, osim njih dva. To je pad u odnosu na 67 novih slučajeva u Kini koliko ih je bilo dan ranije. U najmnogoljudnijoj svjetskoj državi time je broj zaraženih od početka epidemije narastao na 81,340, s 3292 smrtnih ishoda.

Najveću brigu Kini sad predstavljaju uvezeni slučajevi zaraze, većinom kod kineskih državljana koji se vraćaju iz inozemstva.

Provincija Hubei, regija s oko 60 milijuna stanovnika, mjesto izbijanja epidemije, u četvrtak nije imala nijedan novi slučaj, dan nakon što je ublažila mjere karantene i otvorila svoje granice. Broj slučajeva u Latinskoj Americi u četvrtak je prešao 10 tisuća, s brzim širenjem u Brazilu, Čileu i Ekvadoru. Zemlje u kojoj su epidemije izbile u veljači sada bilježe rast broja oporavaka.

8:10 - Ruski državni investicijski fond RDIF i njegovi partneri dosad su proizveli 500 tisuća testova za koronavirus, no uskoro planiraju povećati proizvodnju na 2,5 milijuna tjedno, a prvi masovni i brzi testovi za javnu uporabu bit će spremni u roku od mjesec dana, objavio je čelnik fonda.

RDIF je prošli tjedan najavio ulaganja u rusku tvrtku Medpromresurs, osnovanu s naglaskom na proizvodnju novog rusko-japanskog sustava za testiranje. Njegovi partneri u Medpromresursu su japanski K.R. Mirai Genomics i još dvije ruske tvrtke.

RDIF, koji je osnovala ruska država s ciljem ulaganja u propulzivne sektore ruskog gospodarstva, u borbu protiv virusa krenuo je u siječnju. Njezin čelnik Kirilj Dmitriev objavio je da će prvi brzi testovi na Covid-19 dostupni javnosti biti spremni unutar mjesec dana.

„Testiranje se treba provoditi mudro i selektivno, kao što se to čini u Hong Kongu i Južnoj Koreji koji su primjeri uspješnog pristupa“ u borbi protiv virusa, rekao je Dmitriev.

07:18 - Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da je razgovarao sa svojim kolegom, predsjednikom Kine Xi Jinpingom te da su "detaljno" raspravljali o pandemiji koronavirusa, od koje je do sada u svijetu preminulo više od 24 000 ljudi.

"Kina je prošla kroz mnogo toga i razvila snažno razumijevanje virusa", objavio je Trump na Twitteru, dodajući "blisko surađujemo".

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!