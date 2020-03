Izmijenjeno radno vrijeme reciklažnih dvorišta

Zbog zaštite zdravlja i sprječavanje širenja zaraze koronavirusom od idućeg tjedna će reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta raditi svaki dan od ponedjeljka do subote, u vremenu od 9.30 do 17 sati. Nedjeljom, pak, će raditi dežurna reciklažna dvorišta RD Žitnjak na Čulinečkoj cesti 275 i MRD Podsused-Vrapče na adresi Prigornica 2 u vremenu od 7.30 do 14 sati.

"Molimo građane da slijede upute zaposlenika reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta, kako bi se izbjegli svi rizični kontakti među osobama uslijed pandemije zaraze koronavirusom i pridržavaju preporučenih mjera opreza i zaštite zdravlja građana i zaposlenika", priopćili su iz Čistoće dodajući kako se sve informacije o reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorišta s brojevima telefona mogu naći na njihovoj službenoj stranici.