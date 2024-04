Djevojčica (7) otvorila štand s limunadom kako bi platila mamin nadgrobni spomenik, prikupila 15 tisuća dolara

Emouree Johnson (7) iz Alabame, savezne države na jugoistoku SAD-a, iznenada je izgubila svoju majku, Karli Bordner, 13. ožujka. Karli je umrla samo nekoliko dana prije svog 30. rođendana, a pokopana je nekoliko dana kasnije. Bila je samohrana majka i Emouree joj je bila sve.

Prvi put kad je Emouree otišla na groblje misionarske baptističke crkve Rehobeth u Guntersvilleu sa svojom bakom, Jennifer Bordner, bila je uzrujana što grob njezine majke nije imao odgovarajući nadgrobni spomenik. "Djelovalo mi je kao da je izostavljena", kazala je sedmogodišnjakinja za CBS News.

Seven-year-old Emouree Johnson from Scottsboro, Alabama, started a lemonade stand to fund a headstone for her mother, Karli, who died at 29. Amidst this tragedy, Emouree found her community rallying around her, turning life's lemons into hope. https://t.co/JYY7r91rqX pic.twitter.com/ZeJBzLOuuw