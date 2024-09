Najmodernija valionica na svijetu godišnje će proizvoditi 45 milijuna pilića

U ovaj projekt utkane su 63 godine znanja i iskustva tvrtke Koka. Nova valionica predstavljat će ključnu stratešku kariku naše integrirane peradarske proizvodnje, na koju smo iznimno ponosni, a koja jamči sljedivost, najviše standarde kvalitete i sigurnost proizvoda, ali i očuvanje samodostatnosti. Koka trenutačno ima valionicu istih kapaciteta, ali se i tehnologija danas mora prilagoditi svim perfekcijama kako bismo dobili kvalitetne jednodnevne piliće s boljim proizvodnim performansama – kazao je jučer predsjednik Uprave Koke Stjepan Sabljak na predstavljanju radova na novoj valionici pilića te tvrtke u sastavu Vindije u Varaždinu, u kojoj se prvi izvaljeni pilići očekuju krajem lipnja iduće godine, a puna uspostava proizvodnih procesa od rujna 2025.

Digitalizirani sustavi

U postrojenju, najvećem i tehnološki najnaprednijem u Hrvatskoj Koka će imati najnoviju svjetsku tehnologiju – tzv. inkubatore valionike koji su među tri najmodernija u svijetu (prva dva su postavljena u Sjevernoj Americi i Indiji). U njega se ulaže više od 20 milijuna eura, a kapacitet mu je 45 milijuna jednodnevnih pilića godišnje u dvije faze. Kao srce integrirane peradarske proizvodnje, bit će opremljeno visoko razvijenim digitaliziranim sustavima s najnaprednijim rješenjima za kontrolu mikroklime i razvoja embrija pilića, sa senzorima koji omogućuju nadzor i efikasno upravljanje s jednog mjesta, što će u konačnici rezultirati poboljšanom kvalitetom i učinkovitošću. Usto je u potpunosti usklađeno s ciljevima zelene tranzicije EU jer pridonosi smanjenju emisija stakleničkih plinova, optimizaciji energetskih resursa i minimiziranju negativnih utjecaja okoliš.

– Cekin piletina zasigurno je broj 1 u Hrvatskoj, što svake godine potvrđuju i naši potrošači – ističe Sabljak te dodaje kako su projekt u potpunosti samostalno financirali te se nadaju kako će u vremenu pred njima domaća peradarska industrija dobiti snažniju podršku hrvatskih institucija. – Hrvatsko peradarstvo apsolutno može osigurati samodostatnost mesa peradi za domaće potrebe te bi država trebala prepoznati ovakve strateške projekte. Ipak, punih pet godina nije bilo sektorskog natječaja u peradarstvu, što nije u redu jer mi donosimo prave, žive projekte za razvoj gospodarstva.

Sada ćemo kao sektor peradarstva doći i novom ministru poljoprivrede s argumentima, s jasnim zahtjevima – da se s peradi vratimo na samodostatnost, što se pokazalo od strateške važnosti tijekom kriznih razdoblja – napominje Sabljak. Na upit kako iz Koke gledaju na dvije ukrajinske mega investicije u peradarstvo najavljene na području Banovine, MHP grupe Jurija Kosiuka koja je vlasnik i Perutnine Ptuj, odnosno Pipo Čakovca, te Premium Chicken Company Andrija Matiukhe, koji je u nas najpoznatiji po lancu kladionica Favbet – od valionica do finalne proizvodnje i prerade pilića – Sabljak odgovara kako će od tih dviju investicija na kraju biti jedna.

– To je vrlo precijenjena i prevelika investicija za potrebe Hrvatske i samim time doći će do nekorektne bitke. Hrvatska je mala, a ni Europa nije za to, ponajprije Copa-Cogeca odnosno Europsko udruženje poljoprivrednika. Ne žele je ni Njemačka, Poljska, Austrija. U Sloveniji gdje MHP ima tvrtku ne mogu sagraditi nijednu farmu, dobili su možda mišljenje za jednu lokaciju. S druge strane i Udruženje peradara Europe AVAC također se protivi takvim megalomanskim investicijama, jer se kose s temeljnom EU politikom, a to je zajednička poljoprivredna politika koja ide prema manjima – rekao je Sabljak, ističući kako sustavi poput Koke u EU za sebe vežu veliki broj malih kooperanata, što s megasustavima poput najavljenog ukrajinskog nije riječ.

Peradarstvo je u Hrvatskoj grana u kojoj se čuvaju hrvatska poljoprivreda, hrvatska prehrambena industrija, hrvatski kukuruz..., dok MHP u Ukrajini ima vlastitih 380.000 hektara zemlje i priča se da su već kupili i dva vlaka kojima će dovoziti sirovinu. To je konkurencija koju EU ne želi, napominje te dodaje kako ne vjeruje tvrdnjama Ukrajinaca da će najviše 15% njihove piletine ostati u Hrvatskoj, a ostalo će u izvoz. Država bi projekte domaćih tvrtki trebala prepoznati kao stratešku važnost kako bi sami u svojim rukama držali vlastitu budućnost, poručio je.

Ključni stup sigurnosti

Prema riječima predsjednika Uprave Vindije Nenada Klepača ova je godina jedna od najizazovnijih, ali istodobno i najuspješnijih za Vindiju, koja je u lanjskoj godini ostvarila 538 milijuna eura ukupnih prihoda. – Hrvatska prehrambena industrija, a posebno peradarski sektor, pokazali su se kao ključni stupovi samodostatnosti i sigurnosti u lancu opskrbe hranom, posebno u vremenima globalnih poremećaja i neizvjesnosti. Kao lider prehrambene industrije, smatramo se odgovornima za osnaživanje kapaciteta domaće prehrambene industrije uz primjenu najnovijih tehnologija, povećanje samodostatnosti u proizvodnji peradi te znatno unaprjeđenje ekoloških standarda. A upravo je i nova valionica dokaz tomu – zaključio je Klepač.

