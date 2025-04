Hrvatski restorani skuplji 8% nego u Španjolskoj, 7% nego u Grčkoj i čak 10 % nego u Portugalu

Prigovori gostiju na jadranske cijene nižu se dvije godine, a već mjesecima i poslovni partneri upozoravaju da će sezonu 2025. odlučivati dobar omjer cijene i kvalitete. Drugim riječima, Europljani više neće plaćati uslugu više nego vrijedi, a još manje trpjeti bezrazložna poskupljenja. Taj trend potvrđuju i iz jedne od vodećih domaćih turističkih agencija Novasol, koja je dio međunarodne grupacije Awaze sa šest miljuna putnika godišnje, a prvenstveno je fokusirana na privatni smještaj.

Prioriteti se mijenjaju, ranije je glavnu ulogu u odabiru destinacije imala njezina atraktivnost, sada je omjer cijene i kvalitete ključan faktor kod donošenja odluka, poručuju iz Novasola. Ključna emitivna tržišta zasad ostaju vjerna Hrvatskoj, pa se i dalje može računati s najvećom posjetom iz Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Slovačke, te Slovenije i Italije. Zabrinjava što je Hrvatska Nijemcima zbog prošlosezonskih relativno visokih cijena, prema pokazateljima Novasola, po prvi puta izvan tri najtraženije destinacije i trenutno je u društvu pet najtraženijih. Istovremeno, Austrijancima je Hrvatska drugi izbor, Poljacima među prvih pet odredišta, Česima i Slovacima je na prvom mjestu, a Talijanima, podaci su Novasola, Hrvatska je najzanimljivija izvan glavne sezone. Za Slovence nema dileme, hrvatska obala tradicionalno im je prvi izbor u svim razdobljima.

No, bolje prolaze, pokazuje analiza Novosola, iznajmljivači koji su prilagodili cijene tržišnim uvjetima. Za mnoge to znači da su ih i spustili u odnosu na lani. Iz Awazea su krajem prošlogodišnje sezone cirkularnim pismom na to i apelirali kod svojih partnera. I rezultat se vidi. Oni koji su korigirali cijene imaju veću stopu popunjenosti, ne samo tijekom proteklih blagdana, već i za srpanj i kolovoz. S druge strane, kažu u Novasolu, oni koji nisu reagirali na promjene u potražnji, bilježe slabiji interes i nižu popunjenost. Iz Novasola prognoziraju da će se to još više vidjeti u kasnijoj fazi bukiranja, kada će gosti imati veći izbor povoljnijih i jednako kvalitetnih opcija, pa dodatno podvlače kako će u svjetlu aktualnih trendova ovog ljeta dobitna kombinacija, uz kvalitetu smještaju i neku dodatnu uslugu i vrijednost za gosta, biti upravo fleksibilnost u cijenama.

Inače, sam smještaj nije toliko problematičan. Iskakanja ima, ali, cijene apartmana, kuća i vila za odmor iz Novasolove ponude trenutno su u Hrvatskoj u prosjeku čak 12 posto niže nego u Španjolskoj ili Portugalu i otprilike u rangu sa cijenama u grčkom 'cimerfraju'. - Međutim, treba naglasiti kako je takav cjenovni odnos posljedica fleksibilnosti naših iznajmljivača koji su na vrijeme shvatili kako će prilagodbom cijena postati konkurenti, odnosno prihvatljivi u ovim tržišnim trendovima - kaže Josip Stulić direktor prodaje Awazea za područje južne Europe. Za razliku, izvanpansion odskače skupoćom. Prema Novasolovoj analizi, prosječne cijene hrane u Hrvatskoj više su oko osam posto nego u Španjolskoj, sedam posto u odnosu na Grčku i gotovo deset posto u odnosu na cijene hrane u Portugalu.

- Aktualni ekonomski i politički trendovi u svijetu sve više utječu na odluke gostiju o odabiru destinacije i sve veći broj turista bira destinacije koje nude dobar omjer cijene i kvalitete. No, Hrvatska se cijenama smještaja i dalje pozicionira kao vrlo konkurentna u odnosu na na nama ključne konkurente, tržišta poput Grčke, Španjolske i Portugala - optimističan je uoči glavnog dijela ovogodišnje sezone Josip Stulić, direktor prodaje Awazea za područje južne Europe, gdje bilježe bilježe porast interesa za rezervacije tijekom ljeta. - Ali, ponovit ću, gosti uvelike traže cjenovno povoljne, ali kvalitetne i atraktivne smještajne opcije, što dodatno potvrđuje da će sezonu obilježiti potražnja za cjenovno prihvatljivim i kvalitetom istaknutim smještajnim jedinicama - zaključuje Stulić