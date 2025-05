Na sjeveru novi front? Rusija gradi baze i jača vojsku uz granicu s NATO članicom

Rusija intenzivira vojnu prisutnost u blizini granice s Finskom, što uključuje izgradnju infrastrukture i jačanje vojnih baza, prema najnovijim satelitskim snimkama koje su potvrdili NATO dužnosnici. Ove aktivnosti mogle bi ukazivati na smjer ruske vojne strategije nakon završetka sukoba u Ukrajini.

Na snimkama se vide novi šatori, skladišta za vojna vozila, obnovljeni hangari za borbene zrakoplove te pojačana gradnja na nekada zapuštenoj helikopterskoj bazi. Prema NATO izvorima, trenutačne aktivnosti predstavljaju ranu fazu opsežnije, dugoročne izgradnje. Ipak, dodaju da to još nije ni približno razini priprema koje su prethodile invaziji na Ukrajinu 2022. godine. Rusija, koja je još uvijek duboko angažirana u Ukrajini, uz finsku granicu trenutno ima relativno malo vojnika, a finske vlasti zasad ne vide neposrednu prijetnju.

Finska, koja je postala članica NATO-a prije dvije godine, sada dijeli najdužu kopnenu granicu između Saveza i Rusije, dugu 1336 kilometara, piše The New York Times. Ovi ruski potezi odražavaju promijenjenu percepciju sigurnosti u Moskvi, smatraju analitičari, posebice jer se veći dio tog pograničnog područja nalazi u strateški važnom Arktiku. U skladu s time, finske i američke snage nedavno su provele zajedničke vojne vježbe u arktičkom području, s vojnicima koji su prolazili kroz šume, a Finci su se kretali na skijama. Neprijatelj u simulaciji bio je jasno identificiran – Rusija.

Finski obrambeni analitičari očekuju da bi, nakon smirivanja rata u Ukrajini – kojem se posreduje i kroz mirovne napore u Turskoj – Rusija mogla premjestiti tisuće vojnika prema finskoj granici. Procjena finskih sigurnosnih službi jest da imaju otprilike pet godina dok se Rusija ponovno ne osnaži do razine ozbiljne prijetnje. Vjeruju, međutim, da je to neizbježno te predviđaju trostruko veći broj ruskih vojnika uz granicu. “Govorit ćemo o znatno većem broju trupa”, rekao je brigadni general Pekka Turunen, direktor finske obrambene obavještajne službe.

Za Moskvu, ojačavanje granice je dio obrane protiv širenja NATO-a – teme koja je dugo bila osjetljiva za Rusiju. Baltičke države, bivše članice Sovjetskog Saveza, prve su se priključile NATO-u, a moguće priključenje Ukrajine bilo je toliko prijeteće da se smatra jednim od razloga za izbijanje najrazornijeg kopnenog sukoba u novijoj povijesti. “Ruska vojska prošla je značajno širenje snaga”, rekao je Michael Kofman, viši suradnik u Carnegie Endowment for International Peace u Washingtonu. “Nakon rata, kopnene snage vjerojatno će biti veće nego prije 2022. godine. Gledajući planiranu reorganizaciju vojnih okruga, čini se jasnim da će prioritet biti područja koja gledaju prema NATO-u.”

