Poginuo najpoznatiji ruski snajperist: Očekuje se da će ga Putin posebno nagraditi

Ukrajinski izvori izvijestili su da je 51-godišnji Vitalij Šapovalov, jedan od najpoznatijih ruskih snajperista, izgubio život u gradu Časiv Jar, smještenom u Donjeckoj oblasti. Detalji o uzroku njegove smrti nisu objavljeni. Šapovalov je nosio čin gardijskog višeg časničkog namjesnika, a prema navodima, bit će sahranjen uz sve vojne počasti. Očekuje se da će ga predsjednik Rusije Vladimir Putin posthumno odlikovati titulom Heroja Rusije, najvišim državnim priznanjem.

Kako prenose ukrajinski kanali, Šapovalov je u vojnim krugovima bio poznat kao "snajperska legenda" i osoba koja je "odgojila više generacija snajperista, od kojih su neki postali Heroji Rusije". Dobio je više odlikovanja za hrabrost i sudjelovao je u pet šestomjesečnih rotacija tijekom sukoba u Čečeniji. Osim toga, dvije godine proveo je u Siriji kao dio ruskih snaga, prenosi Mirror.

On May 11, Second Lieutenant Vitaly Nikolaevich Shapovalov, 51 years old, a reconnaissance sniper of the Russian army special forces, died during a combat mission. As a man with 20 years of experience in combat and having appeared many times in the Middle East and Africa,… pic.twitter.com/zQM81L7ThT