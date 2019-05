'Možemo biti iznimno zadovoljni pokazateljima korištena EU sredstava'

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac ocijenila je u četvrtak na sjednici Vlade, da možemo biti iznimno zadovoljni pokazateljima korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od sredine 2017. do kraja prošle godine, te izvijestila da je u tom razdoblju ukupno ugovoreno projekta u vrijednosti 4,3 milijarde eura.

Vlada je, naime, ispunjavajući svoju obvezu redovitog šestomjesečnog izvješćivanja Sabora o korištenju EU fondova za financijsko razdoblje 2014.-2017. na drugu stranu Markova trga poslala tri polugodišnja izvješća - od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, od 1. siječnja do 30. lipnja te od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

Po riječima ministrice Žalac, u razdoblju koje pokrivaju ta tri izvješća odnosno od sredine 2017. do kraja prošle godine ukupno je ugovoreno projekta u vrijednosti 4,3 milijarde eura, odnosno 64 posto od ukupno ugovorenih sredstava od početka provedbe do kraja prošle godine od 6,4 milijarde eura.

Krajnjim je korisnicima i ugovarateljima u razdoblju od sredine 2017. do kraja prošle godine plaćeno 1,3 milijarde eura, odnosno 67 posto od ukupno plaćenih od početka korištenja. Ovjereno je 1,5 milijardi eura odnosno 84 posto od ukupno ovjerenih 1,8 milijardi eura, a Europska je komisija doznačila 937,4 milijuna eura, što predstavlja gotovo 55 posto ukupno doznačenog iznosa od 1,7 milijardi eura od početka provedbe programa do kraja prošle godine.

Ministrica je iznijela i neke podatke o korištenju sredstava za financijsko razdoblje 2007.-2013. godine, a s obzirom na pravilo da se sredstva ( s obzirom na "N+3" pravilo da se sredstva alocirana za jednu godinu moraju potrošiti najkasnije u tri sljedeće godine).

Izvijestila je i o utvrđenim slučajevima nepravilnosti u sustavu IMS, koji nadgleda korištenje fondova i stvara revizorske tragove.

Tako je u drugoj polovici 2017. godine evidentirano 28 novih slučajeva utvrđenih nepravilnosti, u prvom polugodištu prošle godine 49 novih slučajeva, a u drugom polugodištu 2018. novih 58 slučajeva.

"Broj nepravilnosti u blagom je porastu što je u korelaciji s porastom stope ugovaranja odnosno obuhvat za utvrđivanje nepravilnosti je znatno veći nego u prethodnim razdobljima uslijed veće stope ugovorenosti koja je sada na gotovo 63 posto, u odnosu na prethodno razdoblje koje je bilo na 9 posto", objašnjava Žalac.

Po podatcima iz izvješća, u razdoblju od drugog tromjesečja 2008., zaključno s 31. prosinca 2018. godine, utvrđena su ukupno 1353 slučaja nepravilnosti, od kojih je zatvoreno njih 898. Iznos nepravilnosti koji se odnosi na te slučajeve je oko 91,8 milijuna eura.

Među navedenim slučajevim utvrđenih nepravilnosti, u sustavu IMS su zaključno sa četvrtim tromjesečjem 2018. evidentirana 373 slučaja nepravilnosti, od čega su zatvorena 242. Financijski iznos nepravilnosti koji se odnosi na te slučajeve je oko 33,79 milijuna eura, navodi se u izvješću.