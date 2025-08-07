Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
VREMENSKA PROGNOZA

Vraća se vrućina: Temperature se penju i do 38 stupnjeva, evo gdje će biti najgore

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
1/6
Autor
Karolina Lubina
07.08.2025.
u 08:42

Najviše dnevne temperature kretat će se oko 35 stupnjeva Celzijevih, no u nekim gradovima bit će i koji stupanj više

Sunčano, stabilno, vrlo toplo i vruće. Vjetar slab, na moru većinom poslijepodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a ujutro lokalno burin. Temperatura zraka u porastu. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za sljedeća tri dana, a slično vrijeme očekuje nas i cijeli idući tjedan.  

Za sutra i preksutra upaljen je i žuti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura zraka, a toplinski val stiže u petak te bi se trebao zadržati do sredine mjeseca. Najviše dnevne temperature kretat će se oko 35 stupnjeva Celzijevih, no u nekim gradovima bit će i koji stupanj više. Primjerice, u Kninu se za nedjelju i početak idućeg tjedna najavljuje i 38 stupnjeva, dok će samo stupanj niže biti u Zadru i Rijeci. Izdano je i upozorenje na toplinski val koji u petak kreće u Rijeci, a potom i za vikend u Osijeku, Zagrebu, Gospiću, Kninu, Splitu i Dubrovniku. Opasnost od toplinskog vala za vikend je umjerena. 

– Od petka do nedjelje na kopnu sunčano, uz većinom slab vjetar. Bit će vruće, tijekom vikenda uz umjerenu opasnost od vrućine koja može utjecati na zdravlje. I na Jadranu za vikend početak toplinskog vala, uz stabilno i vedro vrijeme. Sredinom dana i popodne slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u nedjelju će na sjevernom dijelu Jadrana još biti bure – prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Stručnjaci savjetuju da čuvate svoje zdravlje u idućim danima te ne izlazite tijekom najvećih vrućina, pogotovo starije osobe, kronični bolesnici i djeca. Unosite dovoljno tekućine, jedite laganiju hranu, koristite zaštitni faktor te se nosite laganu i prozračnu odjeću. 
Ključne riječi
toplinski val vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: U šibenskom akvatoriju održala se akcija poja?anog nadzora pomorskog prometa i sigurnosti plovidbe
'SIGURNA PLOVIDBA 2025'

U akciji nadzora plovidbe izrečene kazne veće od 76.000 eura: Utvrđeno 133 prekršaja u 355 inspekcija

U akciji je sudjelovalo 113 djelatnika lučkih kapetanija na 27 plovila, koja su ukupno prešla 1166 nautičkih milja. Cilj je akcije, koja se svake godine održava u ljetnim mjesecima, preventivna zaštita sudionika pomorskog prometa tijekom turističke sezone, kada je znatno povećana prisutnost domaćih i stranih plovila na Jadranu, navodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zagreb: Ivan Tepeš gostovao u studiju Večernjeg lista
Video sadržaj
69
'POTIČETE BUNT'

Povjesničar o Thompsonu, ZDS-u i HOS-u: Ovakvim tekstovima gurate mlade prema ekstremizmu

"Tuđman, a i svi bivši ustaše u emigraciji (o čemu postoje stotine njihovih novinskih članaka kroz 45 emigrantskih godina ) bili su svjesni da se javnim pozivanjem na NDH ne može krenuti u nikakav projekt hrvatske emancipacije unutar ili izvan Jugoslavije, pogotovo uz jaki srpski lobi i jugoslavensku diplomaciju, koji su pokušaj stvaranja bilo kakve samostalne države izjednačavali sa NDH" kazao je povjesničar.

Učitaj još