Vraća se vrućina: Temperature se penju i do 38 stupnjeva, evo gdje će biti najgore

Sunčano, stabilno, vrlo toplo i vruće. Vjetar slab, na moru većinom poslijepodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a ujutro lokalno burin. Temperatura zraka u porastu. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za sljedeća tri dana, a slično vrijeme očekuje nas i cijeli idući tjedan.

Za sutra i preksutra upaljen je i žuti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura zraka, a toplinski val stiže u petak te bi se trebao zadržati do sredine mjeseca. Najviše dnevne temperature kretat će se oko 35 stupnjeva Celzijevih, no u nekim gradovima bit će i koji stupanj više. Primjerice, u Kninu se za nedjelju i početak idućeg tjedna najavljuje i 38 stupnjeva, dok će samo stupanj niže biti u Zadru i Rijeci. Izdano je i upozorenje na toplinski val koji u petak kreće u Rijeci, a potom i za vikend u Osijeku, Zagrebu, Gospiću, Kninu, Splitu i Dubrovniku. Opasnost od toplinskog vala za vikend je umjerena.

– Od petka do nedjelje na kopnu sunčano, uz većinom slab vjetar. Bit će vruće, tijekom vikenda uz umjerenu opasnost od vrućine koja može utjecati na zdravlje. I na Jadranu za vikend početak toplinskog vala, uz stabilno i vedro vrijeme. Sredinom dana i popodne slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u nedjelju će na sjevernom dijelu Jadrana još biti bure – prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Stručnjaci savjetuju da čuvate svoje zdravlje u idućim danima te ne izlazite tijekom najvećih vrućina, pogotovo starije osobe, kronični bolesnici i djeca. Unosite dovoljno tekućine, jedite laganiju hranu, koristite zaštitni faktor te se nosite laganu i prozračnu odjeću.