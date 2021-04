Mladić (18) koji je skrivio nesreću kod Zadra položio vozački prije nekoliko dana

Mladić (18) koji je skrivio nesreću kod Zadra jer se nije zaustavio na znaku ''stop'' i tako usmrtio 21-godišnjaka i 20-godišnjaka, položio je vozački ispit nekoliko dana prije nesreće.

Prema riječima glasnogovornika Županijskog državnog odvjetništva u Zadru Denisa Sokola, u kojem je u utorak ispitan 18-godišnjak, nije bilo osnova za zadržavanje u istražnom zatvoru te mu nisu ni određene mjere opreza, prenosi 057info.

– Javnost mora znati da u ovom slučaju nije primjenjiva ni jedna od četiri točke koje su osnova za određivanje istražnog zatvora: nema opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke ili ponavljanja djela, a ni posebno teških okolnosti kaznenih djela za koja se određuje kazna od 20 do 40 godina zatvora. U praksi se samo iznimno određuje istražni zatvor za ovako mladu osobu, što ne znači da ga ne čeka ozbiljan postupak nakon kojeg će se utvrditi hoće li se prema njemu primijeniti maloljetničko pravo ili neće. Ono što mogu reći jest da postoji osnovana sumnja da je mladić prošao kroz križanje bez zaustavljanja, zbog čega mu prijeti do 15 godina zatvora. Uslijedit će socijalna anamneza i prometno vještačenje – rekao je Sokol.

Državno odvjetništvo tek mora ispitati namjeru nesreće jer ako je prouzročena neizravnom namjerom, mladiću slijedi kazna od tri do 15 godina, no ako se utvrdi da je do nesreće došlo iz nehaja, slijedi mu kazna između jedne i osam godina zatvora.

Dan žalosti zbog ove tragedije koja je šokirala građane Nina bit će u četvrtak, 22. travnja.

Dvoje mrtvih u prometnoj nesreći u mjestu Kožino nedaleko od Zadra