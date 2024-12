Rezultat je bio trijumfalan, no slavlja nije baš bilo: Plesalo se sramežljivo i to na prazan želudac

"Idem prema pobjedi decentno, ne ponizno jer ponizan si prema Bogu. Imam jednu sposobnu ruku i nju pružam. Uvijek igram prema pravilima igre, ako protivnik nasrne, morat ću se boriti. Vjerujem da će ta borba biti čvrsta i uspješna. Vjerujem da ćemo nastaviti u Tvornici pobjeda", poručio je aktualni predsjednik države Zoran Milanović iz Tvornice kulture u zagrebačkoj Šubićevoj ulici gdje je nekoliko stotina SDP-ovaca s oduševljenjem dočekalo njegov trijumf u prvom krugu predsjedničkih izbora. Tek jedan postotni poen nedostajao je na kraju da utrka bude odlučena u prvom krugu, a večer je počela uz još veću euforiju.

Već oko 17 sati Tvornica se počela ispunjavati uređena više nalik disku ili pak nekoj zabavi nego predsjedničkom stožeru. Posljednjim tangom nazvao je Zoran Milanović prilikom predaje potpisa ovu predsjedničku utrku, a u njegovom stožeru moglo bi se i zaplesati jer od početka se na stropu iznad podija vrtjela i disko kugla, a na repertoaru su bili klasični "SDP-hitovi" od Arsena Dedića do Svabassa s hitom Treblebass. Uz to, dijelile su se i zastavice te upaljači kako ništa u atmosferi ne bi nedostajalo. Uzvanici su se častili kiflicama, a u zagrebačku Šubićevu ulicu su među prvima došli bračni par Puljak, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Milanovićev glasnogovornik Nikola Jelić.

Manja dvorana ovog kultnog zagrebačkog kluba zatvorena je za širu javnost i rezervirana za najbliži krug Milanovićevih suradnika i "VIP goste". Inače, zanimljivo je da je ovoga puta SDP ponovno u Tvornici koju često vole nazivati "Tvornicom pobjeda". Podsjetimo, da su im i pobjeda i Tvornica u zadnjem izbornom ciklusu izmaknuli. Na proljetnim parlamentarnim izborima stranka Možemo prva je rezervirala Tvornicu Kulture u Šubićevoj, dok je SDP bio u šatoru pored središnjice stranke na Iblerovom trgu.

Pljesak i vrisak oduševljenja prolomio se sinoć u Tvornici, točno 19 sati kada su prve izlazne ankete pokazale premoćno vodstvo Milanovića od 51,48 posto što je aludiralo na to da drugog kruga možda neće ni biti. Premašilo je to i najoptimističnija anketna predviđanja koja su aktualnom predsjedniku davala četrdesetak posto šanse. "Hvala vam svima na podršci", tek je kratko na Facebooku objavio Milanović koji je sa suprugom i suradnicima rezultate pratio iza zatvorenih vrata "Malog pogona" Tvornice, a kamo su ulazili i izlazili svi partneri koji su ga podržali, od Dalije Orešković, Anke Mrak Taritaš, Milivoja Špike i drugih SDP-ovaca poput Sabine Glasovac, Borisa Lalovca, kao i čelnika stranke Siniše Hajdaša Dončića koji nije skidao osmijeh s lica. Zanimljivo, ali nije zapažen bivši šef stranke Peđa Grbin. Izlazne ankete svatko od prisutnih koga smo pitali rado je komentirao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Nije me iznenadilo što je Zoran Milanović uvjerljivo prvi, ali moram biti iskren i reći da nisam baš očekivao da će prebaciti 50 posto. Ovo je sjajno, lijepo iznenađenje. Nećemo se žaliti. Što se tiče kampanje, bila je drugačija od prijašnjih, ali zato jer se znalo tko je favorit u startu. Ono što su drugi radili, udarilo je glavom o zid, ljudima je dosta toga" poručio je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Zahvalni smo svim biračima. Varaždinska županija je bila sklona ljevici, to će se pokazati i na dolazećim lokalnim izborima", optimističan je bio Željko Posavec, načelnik općine Petrijanec. Njegov prezimenjak Matija Posavec, Međimurski župan nije bio iznenađen. "Želim predsjedniku Milanoviću sreće i u drugom mandatu. Čeka nas boljih pet godina komunikacije. Milanoviću bi to bio drugi i posljednji mandat. Vjerujem da će biti više suradnje. Vjerujem da će Milanović i Plenković naći zajednički jezik", nadovezao se. Još ranije zakopane su sjekire sa Dalijom Orešković i liberalima iz stranke Centar. "Pokazali smo zašto smo stali uz Zorana Milanovića, on može zaustaviti da HDZ zauzme sve institucije ove države. Rezultati su iznad očekivanja. Ovo je iznad očekivanja i procjena koje smo imali, ali rezultati su sjajni. Poruka HDZ-u je da birači nisu zadovoljni kako oni upravljaju državom", rekla je Marijana Puljak.

U 20 sati stigli su prvi službeni rezultati i bilo je jasno da posao neće biti tako lak, a svakim novim nadopunjavanjem podataka postotak se lagano topio da bi pao ispod 50 posto i otvorio drugi krug. Predsjednikov najbliži suradnik u prvih pet godina ipak ne dvoji - pobjeda će biti glatka i u drugom krugu jer drugoplasirani kandidat, HDZ-ov Dragan Primorac zaostaje čak 30 postotnih poena. Na pitanje što bi nas na relaciji Pantovčak - Banski dvori moglo čekati u sljedećih pet godina stižu pomirljivi tonovi. "Kada je Milanović postao predsjednik onda je ušao otvoreno i s pozicije suradnje s Vladom. Ono što trebamo očekivati i nadati se da će vrata biti otvorena. Postoji Ustav koji sve regulira. Postoji čitav niz pitanja po kojima se mora surađivati, neka dođu i razgovaraju", smatra Miljenić.

Iako je rezultat bio trijumfalan, slavlje baš i nije bilo, plesalo se sramežljivo i to na prazan želudac. Samo plastične čaše besplatnog piva bile su na visokim stolovima, a dok se u drugim stožerima pošteno jelo domaće delicije, u onom koji je po svemu sudeći sinoć bio pobjednički sve se glasnije oko 21 sat razmišljalo o naručivanju dostave iz nekog fast fooda. Kiflice koje su iznesene prije 19 sati su bile samo daleko sjećanje iz prošlosti. Tračak nade probudili su konobari koji su izašli, ali umjesto hrane odnijeli su samo prazne pladnjeve. "Glasala sam za Milanovića jer je tako zgodan i markantan, a bio je odličan predsjednik pa je zaslužio biti ponovno. Ma zaslužio je opet biti i premijer", kazala nam je umirovljenica Ivana nakon što je oko 22 sata živnula atmosfera jer smo očekivali Milanovićev govor.

U svim županijama pobijedio je Milanović, a u trenutku kada je on ušao u prostoriju, masa mu je skandirala 'Zoki, Zoki'. On se pak obratio javnosti. "Prvi lauf je gotov, drugi se vozi", rekao je u prolazu novinarima ulazeći u dvoranu, a više puta govor mu je prekidalo skandiranje "pobjeda, pobjeda".

"Dragi prijatelji, hvala vam na ovih 49 i nešto posto što za mene nije samo brojka. Ovo je jedan kalež iz kojeg ćemo svi piti zajedno. Ja nisam indijsko božanstvo, pružam ruku, imam jednu, učinit ću sve za Hrvatsku. Neću govoriti o onom s kojima ću se natjecati. Ono za što ću se boriti je Hrvatska sa stavom, koja vodi računa o svojim interesima. Borit ću se za pravnu državu, protiv uzurpacije i nasilja vlasti. Svatko tko razmišlja blizu tako bit će moj saveznik, nastojat ću da mi nitko ne bude neprijatelj. Vjerujem da je moj žar prepoznalo puno naših ljudi, zato su mi dali povjerenje. Rekao sam da je ovo samo jedan lauf, prva utrka i ona se računa. Ne budimo trijumfalisti, budimo realni, borimo se iz početka", poručio je pa nastavio:

"Realan sam da neću dobiti svačiji glas. Ne možemo svi biti isti, a najgore je kada razmišljamo na isti način, tada društvo nije normalno. Ne zamjeram onima koji me nisu podržali, svi imaju mane i nedostatke kao i ja, ali nadam se da će mi u drugom krugu dati povjerenja. Učinit ću sve da ih ne izdam. Želim mir i sigurnost, jednu blaženu dosadu", dodao je Milanović.

"Ovaj je trenutak važan za Hrvatsku, za regiju, za svijet i ono za što ću se boriti je Hrvatska sa stavom, s jasnim stajalištem, koja vodi računa o svojim interesima, koja je svjesna u svakom trenutku da je jedino nama bitno što se događa kod nas. Borit ću se za pravnu državu, protiv uzurpacije i nasilja vlasti, protiv ljudske prirode i imovine, općenito protiv ljudskog dostojanstva jer je te vrste nasilja zadnjih godina bilo previše", naglasio je.

Spomenuo je i sjajan uspjeh skijašice Zrinke Ljutić pa još jednom usporedio prvi i drugi krug izbora sa prvom i drugom vožnjom u slalomu. Milanović vjeruje da je "u tom laufu daleko ispred onih koji me izazivaju". Svim građanima je poželio sve najbolje u Novoj godini, a domovini Hrvatskoj mir, sigurnost i "blaženu dosadu". Nakon Milanovićeva govora na velikom ekranu u dvoranu objavljen je natpis "12. 1. biraj Hrvatsku sa stavom".

