VIDEO Mile Kekin poljupcem je čestitao supruzi Ivani na rezultatu na predsjedničkim izborima

Iza 22 sata obrađeno je 99,88% biračkih mjesta, a rezultat kaže kako je Ivana Kekin predsjednička kandidatkinja platforme Možemo! osvojila 8,89% glasova. Na tom rezultatu među prvima joj je poljupcem čestitao suprug Mile Kekin koji joj je bio velika podrška tijekom cijele predsjedničke kampanje. Ivana Kekin i njezin suprug, glazbenik Mile Kekin upoznali su se u klubu Gjuro, a još prije tog upoznavanja Ivana je rekla kako će se za njega udati nakon što ga je vidjela u emisiji "Mjenjačnica" Roberta Knjaza.

Kako nam je nedavno u intervju ispričala njihova ljubavna priča je filmska. Par je u braku dobio dvoje djece. - Dakle, te večeri, prije nego što sam njega upoznala, s najboljom prijateljicom Ivanom, kod koje sam povremeno boravila jer je ona imala puno ugodniji stan u Središću, gledala sam "Mjenjačnicu" Roberta Knjaza, a u toj se emisiji Hladno pivo mijenjalo sa specijalcima iz Osijeka. Bila je to beskrajno smiješna emisija u kojoj je Mile u jednom trenutku morao skočiti s padobranom, pri čemu on nije znao da će se to dogoditi, što se jasno ocrtavalo na njegovu licu. On je izgledao toliko komično u trenutku kad je morao iskočiti iz aviona da smo Ivana i ja plakale od smijeha. I tada ja njoj kažem: "Majke mi, ja ću se udati za ovoga tipa", pri čemu ja njega uopće nisam poznavala, nikada ga nisam srela niti vidjela. Osim, naravno, na koncertu. - ispričala nam je Ivana.

Kasnije te večeri srela je Kekina u klubu, prišla mu je i upoznali su se te je tako krenula njihova ljubavna priča. Ivana Kekin večeras je u svom obraćanju javnosti rekla kako će se i dalje boriti za sve što joj je bilo važno u kampanji. - Ja ne odustajem, nema šanse da odustanem, zašutim i da se prestanem boriti za stvari koje su većini važne, i dalje ću se boriti za dostupno zdravstvo, za jednako društvo, protiv nasilja nad ženama, za slobodan prostor - rekla je. Prvi put nakon kave s Nikicom Jelavićem, javnosti se obratio i Ivanin suprug Mile. - Vlada veselje, i ja sam veseo isto tako - odgovorio je Kekin na pitanje novinara o rezultatima izborima, prema kojima je Ivana Kekin sakupila 8,43% glasova birača i nije prošla u drugi krug. Međutim, na pitanje novinara o Nikici Jelaviću Kekin je ponavljao kako ''to neće komentirati''. - Mogu samo popiti jednu pivu, ledena je i jako mi godi nakon onog iskustva. Ovoliko kamera odjednom nikad nisam imao, osjećam se jako poznato - poručio je šaljivo Kekin.

