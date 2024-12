Evo što o pobjedi Milanovića u prvom krugu pišu svjetski mediji

Ruska novinska agencija Tass nije imala večeras, do 22,30 sati, nikakvu vijest o rezultatima hrvatskih predsjedničkih izbora. Zadnja vijest o tome bila im je da je glasnaje zaključeno uz prenošenje rezultata ranijih predizbornih anketa. Niti Aljazeera.com na naslovnici nema vijest o rezultatima izbora u Hrvatskoj, no zato im je bitnija vijest o tome da su zatvorena birališta u Čadu gdje su danas održani parlamentarni izbori. Tek kad se izabere sekcija vijesti iz Europe dolazi se do vijesti o rezultatima izbora, koja je ipak u toj podrubrici među najistaknutijima. No, vijest oko 22:00 sata i dalje baziraju samo na izlaznim anketama pitajući se znači li to pobjedu Zorana Milanovića u prvom krugu.



Niti američki CNN, niti yahoo.news nemaju vijesti o rezultatima izbora na naslovnicama. Tek pretragom ključne vijesti "croatia" dolazimo do vijesti o izborima, a koje prenose s novinskih agencija dpa i AFP. Fox news nema ni to. Francuska agencija AFP ocijenila je da je odlazećem predsjedniku Milanoviću za dlaku izmakla pobjeda na nedjeljnim predsjedničkim izborima u prvom krugu te će se za dva tjedna sučeliti s kandidatom vladajućih konzervativaca Draganom Primorcem. Milanović, čiju je kandidaturu podržala Socijaldemokratska partija (SDP), premoćno je pobijedio u prvom krugu glasovanja s 49,20 posto glasova, ispred Primorca, kojega je podržalo 19,43 posto birača, prema službenim rezultatima na temelju prebrojanih glasačkih listića na gotovo 99 posto biračkih mjesta. Na opće iznenađenje, izlazna anketa pokazala je da je predsjednik na odlasku osvojio novi mandat već u prvom krugu, piše AFP.

Rezultat Milanovića ipak je iznenađenje jer su sve ankete, čak i ako su ga proglašavale favoritom, predviđale da će morati ići u drugi krug. Posljednje ankete davale su mu 37 posto glasova u prvom krugu. Prema prvim komentarima, riječ je o značajnom nazadovanju Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) premijera Andreja Plenkovića, čiji je Milanović žestoki kritičar. Otkako je Hrvatska proglasila neovisnost 1991., samo je Franjo Tuđman, koji se smatra ocem neovisnosti, uspio pobijediti na predsjedničkim izborima u prvom krugu, i to dvaput, 1992. i 1997. godine, prenosi francuska agencija.

Agencija Reuters navodi da je aktualni predsjednik Zoran Milanović, kandidat oporbenih socijaldemokrata, bio na putu da osvoji drugi mandat već u prvom krugu predsjedničkih izbora. Tijekom svog petogodišnjeg mandata koji istječe 18. veljače, Milanović, bivši premijer, sukobljavao se s premijerom Andrejom Plenkovićem oko vanjske i javne politike te je žestoko kritizirao Europsku uniju i NATO zbog potpore Ukrajini, piše Reuters.

Predsjednik ne može staviti veto na zakone, ali ima pravo glasa u pitanjima vanjske politike, obrane i sigurnosti. Unatoč njegovoj populističkoj retorici, Milanovića mnogi vide kao jedinu protutežu vladi kojom dominira HDZ, a koju je posljednjih godina 30 ministara bilo prisiljeno napustiti zbog optužbi za korupciju, piše agencija Reuters.

U borbi za Pantovčak, piše slovenska novinska agencija STA, nakon današnjeg prvog kruga ostali su, prema podacima Državnog izbornog povjerenstva nakon gotovo svih prebrojanih glasova, aktualni predsjednik Zoran Milanović i nezavisni kandidat Dragan Primorac kojeg podupire vladajući HDZ. Nakon više od 99 posto prebrojanih glasova, Milanovića je podržalo nešto manje od 790.000 građana, a Primorca nešto više od 310.000. Kako prenosi slovenska agencija, hrvatski građani danas su glasovali i u još 38 zemalja. U Sloveniji je za Milanovića glasovalo 57 birača, slijedi Kekin s 52 glasa, a treći je Primorac s 29 glasova.

Hrvatski analitičari, kao i predizborne ankete, predviđali su da će Milanović osvojiti najviše glasova, ali i da neće pobijediti u prvom krugu. Ipak, prema današnjim reakcijama u medijima, svi su iznenađeni velikom potporom koju su mu birači dali već u prvom krugu, prenosi STA.

Austrijska APA navodi da će konačnu odluku o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj sada će donijeti drugi krug izbora, nakon što je u prvom krugu uvjerljivo pobijedio aktualni predsjednik Milanović. U drugom krugu izbora 12. siječnja Milanović će se sučeliti s kandidatom vladajućeg HDZ-a Draganom Primorcem, koji je dobio 19,4 posto glasova. Njegov rezultat smatra se ozbiljnim udarcem za premijera Andreja Plenkovića. Komentatori navode da je Plenković predložio lošeg kandidata koji očito ne može uvjeriti ni sve birače HDZ-a, prenosi agencija APA.

Slično kao u Austriji, piše APA, predsjednik je vrhovni zapovjednik vojske i predstavlja državu na međunarodnoj razini. 58-godišnji Milanović skeptičan je prema vojnoj pomoći Zapada Ukrajini i smatra ga se populistom, navodi agencija.

Srbijanski Tanjug prenosi da će se u Hrvatskoj održati drugi izborni krug u kojemu će u predsjedničkoj utrci za Pantovčak trčati aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović, s podrškom od 49,14 posto, i kandidat HDZ-a Dragan Primorac s 19,41 posto podrške. U očekivanju drugog izbornog kruga analitičari očekuju prljavu kampanju s mnoštvom lažnih vijesti. Iz HDZ-a su najavili agresivnu kampanju s ciljem da njihov kandidat Primorac pobijedi. Milanović je na samim izborima osvojio značajno više glasova nego što su mu to predviđale predizborne ankete, a za mnoge je najveće iznenađenje ovih izbora desničar Tomislav Jonjić s preko pet posto podrške, piše Tanjug.

I britanski te francuski mediji prenose vijesti o rezultatima izbora, kod njih one uglavnom nisu na naslovnicama. Njemački mediji ipak nešto više prate predsjedničke izbore, no ne svi, te pri tome donose detaljne agencijske vijesti o rezultatima izbora u Hrvatskoj.

