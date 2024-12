'Krenuli smo od nule, bez ijednog eura, nismo tražili tajkune ni milijunske donacije, sad ne smijemo prestati vjerovati'

"Trebam te, Marija, od neba do neba, povedi me, Marija, moja Marija...", pjevao se hit Divljih jagoda na zagrebačkoj Trešnjevci u stožeru Marije Selak Raspudić. Trećeplasirana u prvom krugu predsjedničkih izbora, kandidatkinja koja je u kampanju ušla – sama.

– I od nule! Sve ću vas izgrliti! – kazala je Marija kad je došla u stožer pa prvog poljubila – supruga. Ona i Nino Raspudić kao podrška, nekoliko prijatelja i simpatizera došli su do izborne bronce. Podsjetila je ta njihova politička priča na one sportske, na koje smo u zemlji već navikli.

– U sebi osjećam dubinsko zadovoljstvo, tako je još od petka u ponoć kada je započela politička šutnja – kazao je nekadašnji kolumnist Večernjeg lista, Nino Raspudić, čiji je ristretto, odnosno kolumne "Kratki espresso" bilo omiljeno štivo naših čitatelja, pa nastavio:

– Supruga i ja smo razgovarali te večeri i zaključili da smo dali sve što smo mogli, da ni u čemu nismo pogriješili i da smo imali najkonstruktivniju, najpošteniju i najčišću kampanju. Vrata našeg stožera bila su otvorena svima, svatko je mogao doći i popiti kavu s nama, porazgovarati s Marijom. Supruga je išla na sva sučeljavanja, na svaki intervju, odgovarala je na svako pitanje koje joj je bilo postavljeno, za razliku od Zorana Milanovića i HDZ-a koji su u startu učinili sve da kampanja bude bez prave kampanje.

Marija Selak Raspudić nastavila je istim kursom:

– Zoran Milanović je politički imidž gradio na tome da je "anti-HDZ", a ljudi su očito, ali i opravdano, frustrirani situacijom u zemlji. Milanović ih je uspio uvjeriti da jest "anti", ali ta negacija nije dugoročno rješenje za Hrvatsku. Trebamo graditi, biti strpljivi. A iz našeg primjera vidi se da ljudi žele pozitivne i afirmativne politike. Da budu za nekoga, a ne protiv nekoga. Ne smijemo prestati vjerovati da se stvari mogu promijeniti. U Hrvatskoj je za to velik prostor, pogotovo u centru – kazala je Selak Raspudić.

Razišli ste se s MOST-om, bolje prošli nego njihov kandidat Miro Bulj, smatrate li da su u ovim trenucima oni požalili razlaz?

– Nemam potrebu likovati nad njihovim političkim rezultatom. Krenuli smo potpuno od nule, a ljudi ne misle da je to zaista – nula. Krenuli smo bez ijednog eura, nismo tražili tajkune ni milijunske donacije. Ono što smo imali bila je podrška Dražena Budiše, čovjeka koji je sudjelovao u Hrvatskom proljeću, on nas je prvi podržao. Meni je njegova podrška, u tim trenucima, bila – svemir – kaže Selak Raspudić.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec podrška je bio i u trešnjevačkom stožeru u izbornoj noći.

– Pojedinac može napraviti čuda. Marija je primjer! Vidjeli smo upravo da se i na predsjedničkim izborima može napraviti impresivan rezultat bez obzira na stranačku infrastrukturu i leđa. Kvalitetan pojedinac može vrijediti više nego cijele stranke. Gospođa Selak Raspudić ima nacionalnu prepoznatljivost na kojoj može graditi ozbiljnu političku opciju – kazao je Zurovec.

Vidite li se vi, u budućnosti, kao predsjednički kandidat? – Zašto ne? Još sam mlad, u kasnim tridesetim godinama, a iako imam iskustvo i na mjestu gradonačelnika, kao i u Saboru, za trebao bih još nešto "žganaca" pojesti – smije se Zurovec.

Nino Raspudić vratio se na početak kampanje:

– Nismo imali iskustvo, bili smo bez novca, stranke, bez štanda, bez čovjeka koji bi na njemu stajao, bez podrške na terenu. Bilo je strašno puno posla, koji smo odrađivali kako smo znali. Hvala divnim ljudima koji su volontirali, koji su donirali, koliko je tko mogao, ali na kraju je ova priča ispala mala politička romantika. Krenuli smo ljetos od nule, završili treći. Tko zna iščitavati iz našeg primjera, vidjet će smjernice u politici u sljedeće dvije, pet ili deset godina.

U kampanji su bili s – kamperom. – Unajmili smo ga, dobili smo popust, zimske su cijene, nije sezona, pa nam je i to pomoglo. Kamper je bio zgodan štos – kaže Raspudić.

Kamper Renault Ahorn Canada AS, sa sedam ležajeva, vozio je po cijeloj zemlji. Za volanom često je bio Jakov Ožegović, jedan od volontera, mladić iz Ivanske kraj Bjelovara.

– Danima smo bili na putu, prošli cijelu zemlju. Puno sam vremena proveo s predsjedničkom kandidatkinjom, upoznao je s privatne, a ne samo s političke strane. I na kraju, u nedjelju joj dao glas – kazao je vozač Ožegović.

