Putinov helikopter bio meta napada dronovima tijekom posjeta Kursku

Tijekom radnog posjeta ruskoj regiji Kursk 20. svibnja, helikopter predsjednika Vladimira Putina našao se usred masovnog napada ukrajinskih dronova, izjavio je zapovjednik ruske protuzračne obrane Jurij Daškin za TV kanal Rusija 24.

Naime, ruski predsjednik u Kursku je održao sastanak s lokalnim dužnosnicima te tom prilikom potvrdio da mu vlada, vojska i sigurnosne službe redovno dostavljaju informacije o situaciji u regiji.

– Tijekom posjeta, predsjednikov se helikopter našao u središtu napada neprijateljskih dronova – izjavio je zapovjednik, prenose RIA Novosti. Napad je, prema njegovim riječima i dostupnim snimkama prikazanim na ruskoj televiziji, uspješno odbijen. Vojnici su pravovremeno reagirali te osigurali sigurnost predsjednika.

