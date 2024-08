Milanović: Mene su cijelo ljeto vozili ruski helikopteri, a ne Black Hawk. Plenković i Anušić ne znaju ni razliku

Predsjednik Zoran Milanović ovog petka dao je izjave za medije iz Požege, gdje je prisustvovao prisezi 43. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Između ostalog, Milanović je prokomentirao najavljeno uvođenje vojnog roka, a potvrdio i kako se zna tko je puštao informacije medijima o njegovim budućim letovima. Ponovno je kritizirao i premijera Andreja Plenkovića, a za HDZ-ova kandidata na izborima Dragana Primorca te svog protukandidata kazao je kako će se ''morati uključiti u ozbiljne teme''.

– Nisam protiv vojnog roka, ali treba donijeti odgovarajuće zapovijedi. Mislite li donositi zapovijedi bez mene? Kako ste to zamislili? Na silu. Dio tih ljudi će biti prebačen na osmotjednu obuku, to nije smislila vojska, to je došlo iz kabineta. Što je osam tjedana? Baza da ljudi nauče stajati u postrojbi, nakon toga se moraju specijalizirati. Temeljna pješačka znanja mogu se naučiti, a nakon toga će netko ići na specijalizaciju, a drugi će biti popuna za pričuvu. Međutim, to ništa ne može biti bez razgovora i dogovora. Mi imamo priziv savjesti zajamčen Ustavom koji je oko 2008. počelo koristiti 80 posto ročnika, donijeli smo ranije odluku da se to zaledi – kazao je pa pitao kamo se žuri državi.

– Imamo li mi te ljude? Ili to netko radi da bi se dopao nekom politički? Zato što nije uspjela vježba iskrcavanja na plažu u Kuparima 1. kolovoza ove godine, tako sustav ne bi trebao funkcionirati. Nemojte se igrati s time, stalno se Plenković pokušava s time gurati na silu i onda nekome govori da krši Ustav. Mi znamo kako naš Ustav funkcionira, Plenković ga satire već osam godina, jedina brana sam ja. Zar se nama nekamo žuri? Srbija će sad nabaviti avione i napasti nas? Vučiću prolazi svašta, to su srpska posla. Nema žurbe osim agende da HDZ-ovac Primorac ide na izbore, to je jedini motiv, a on o tome nema stav, kao što nema stav ni o čemu – dodao je. Komentirao je kako i on ima ''emociju o NATO-u'', koliko god on bio ''faličan''. Milanović je prokomentirao kako se iz ove situacije nešto može naučiti.

– Francuzi i Amerikanci gledaju samo svoje interese. Tako svijet funkcionira, države se bore za kvantum moći i interesa. Veliki za velike, mali za malog – kazao je. Što se tiče curenja podataka o planiranim letovima, Milanović je potvrdio kako je poznato tko je to napravio.

POVEZANI ČLANCI:

– MUP je o toj pojavi obavijestio SOA-u i VSOA-u. To je unutar sustava i to se istražuje. Mi to jako dobro znamo jer imamo podatke od novinara, oni sami cinkaju svoje doušnike. To je jadno i to se ne radi, ali mi s takvim ljudima imamo posla – komentirao je. Na pitanje smeta li mu da novinari znaju takve podatke, Milanović je sarkastično odgovorio kako je on ''poznat po tome da utamničuje novinare''.

– Pa to su klasificirani podaci. Zaštita tih podataka nije bez veze, ne mora to svatko znati. Može se to naknadno doznati, ali ne unaprijed. Dobro je dok je Nova TV, ali što ako netko ima vatreno oružje? Plenković i Anušić ne razlikuju Black Hawk od ruskog helikoptera, mene cijelo ljeto prevoze ruskim helikopterima. K'o za vraga, ne samo da su zločesti, nego nisu u stanju ni pogledati. Tko je on da to komentira? Plenkovićeva policija to traži, to su njihovi zahtjevi. Kad sam sjeo u auto, mislio sam da idem autom. Pogledam, vidim da nisam na Savskoj i pitam kamo idemo, a oni mi kažu da idemo helikopterom. Plenković zato iz Velike Gorice u Dugo Selo leti avionom koji je deset puta skuplji, on je čovjek koji nema nikakvog morala – dodao je.

Koliko je kerozina Plenković potrošio za avion koji je kupio Zlatko Mateša i boji li se helikoptera, pitanja su koja je Milanović javno uputio premijeru Plenkoviću. Potom je prokomentirao najavljeno uvođenje poreza na nekretnine.

– On nas ne može iznenaditi, prijedlozi koje daje su ad hoc i bez puno premišljanja, preko koljena. Porez na nekretnine imaju druge države, SAD ih ima na one u kojima se živi, a kod nas na one koje su prazne. To nema logike, pa nisu svi ljudi bogati, a kad ga rentaju, plaćaju porez na najamninu. Hoće li to izazvati pritisak na tržište nekretnina, tu je važan niz faktora. Pitanje je ponude i potražnje, kod nas se premalo gradi. Nisam stručnjak za nekretnine, ali ovo nije mehanika fluida, to nije teško pohvatati – komentirao je.

Dotaknuo se i slučaja HDZ-ova glasnogovornika Marka Milića protiv kojeg su provedeni ''opsežni izvidi'' u slučaju nezakonitog zapošljavanja u Hrvatskim šumama. DORH je jučer izvijestio kako se protiv njega odbacuje kaznena prijava te da je sve po zakonu.

POVEZANI ČLANCI:

– To rade Indijanci s perjanicama, šuškaju u lišću, oni rade ''izvide''. Nije kriv, dobro, u takvoj Hrvatskoj mi živimo. I to su bili moji motivi za kršenje Ustava. Inače, Ustavni sud je rekao da su izbori bili po Ustavu. Bude li ovako mirotočiv i dražestan kakav je bio, ja ću se prema njemu odnositi kulturno kao i prema Kolindi. S bahatim nasilnicima poput Plenkovića imam poseban asortiman u arsenalu – poručio je.

>> VIDEO Srušio se helikopter vojske BiH u Jablaničko jezero, jedna osoba ozlijeđena