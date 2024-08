Milanović: Primorac nema stav o vojnom roku, kao što nema stav ni o čemu

Predsjednička kampanja službeno je krenula, ako je suditi po izjavama političara posljednjih dana. Predsjednik Zoran Milanović u izjavama za medije ovog petka nije se libio komentirati Dragana Primorca, HDZ-ovog kandidata, navodeći da će se prema njemu odnositi kulturno nastavi li biti ''ovako mirotočiv i dražestan'', no poručio mu je kako se mora uključiti u ozbiljne teme.

Govoreći o vojnom roku, Milanović je poručio kako žurbe nema. ''Nema žurbe osim agende da HDZ-ovac Primorac ide na izbore. To je jedini motiv, a on o tome nema stav, kao što nema stav ni o čemu'', prokomentirao je Milanović. Poručio je kako bi se on, da je predsjednički kandidat u pokušaju poput Primorca, odmah uključio u raspravu o vojnom roku.

- Primorac je rekao da je nadstranački kandidat, on je HDZ. Ne možeš za sebe reći da si nadstranački kandidat, ''polubog''. Pisalo je da je on trojanski konj HDZ-a, a ustvari nije. Ovaj HDZ-ov trojanski konj ima oblik trojanskog konja, a na čelu mu sjede Plenković i ostali. Ja da sam predsjednički kandidat u pokušaju, ja bih se odmah uključio u raspravu oko vojnog roka, pa oni njega pokušavaju marginalizirati. Kani li on biti vrhovni zapovjednik vojske? - zapitao se Milanović.

- Zezanja će biti jer bez neuspješne šale nema kampanje. Ja sam u politici od 2006., a stvari su krenule nizbrdo otkad je došao ''Napuhani''. Primorac će se morati uključiti u ozbiljne teme jer kada prihvatiš pokroviteljstvo HDZ-a, ti si kao oni. I HDZ je izbor, ali neće biti većinski. Većina Hrvata će vidjeti što je opasnost, a što je rješenje - dodao je. Pune izjave Zorana Milanovića ovog petka možete popratiti OVDJE.

