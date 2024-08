Europarlamentarac i bivši SDP-ov ministar branitelja Predrag Fred Matić pokopan je danas na zagrebačkom krematoriju na Mirogoju. Uz obitelj, suprugu Svetlanu i sina Svena, od Matića koji je preminuo prošlog petka nakon kratke i teške bolesti oprostili su se i brojni prijatelji, stranački drugovi, suborci, ali i drugi političari. Počast mu je odala i Hrvatska vojska.

– Neki ljudi u našim životima ostave trag koji je mnogo veći od njih samih. Fred takav trag nije ostavio samo u mojem životu, nego u mnogim vašim životima. I to nije radio s predumišljajem, nije on bio neki pretenciozan tip koji je o sebi mislio da je neka veličina, on je jednostavno bio – Fred. Topao, iskren, nepatvoren, bez dlake na jeziku pa makar mu to išlo i na štetu, uvijek spreman pomoći ako može – kazao je na sprovodu Bojan Glavašević, njegov prijatelj, stranački kolega i pomoćnik u Ministarstvu branitelja. Kazao je i kako je Fred bio pošten čovjek, koji nikad ništa nije htio preko veze. Tako je bilo kada je trebao i u bolnicu. – Rekao je: "Ja ću kao Matijanić, pa šta bude" – otkrio je Glavašević.

Nekoliko sati ranije u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog za Predraga Matića održana je i komemoracija. Njegova biografija mogla bi biti podloga za film, poručio je predsjendik SDP-a Peđa Grbin poručivši kako je Matić i u najtežim stvarima pronalazio ono ljudsko i ono lijepo i kako mu se uvijek divio jer bi svaku priču i anegdotu iz svog života uvijek začinio nekim svojim dodatkom i pretvorio u nešto posebno.

– To je mogao samo zato što je i on sam bio poseban, drugačiji i bolji od drugih – kazao je Grbin koji je govorio i o Matićevu životu, obolu koji je dao u obrani Vukovara, o danima provedenima u tri srbijanska logora – Stajićevo, Niš i Sremska Mitrovica, o čemu je napisao i knjigu "Ništa lažno".

Da je Fred u sebi zadržao iskru dječaštva, vražiji osmijeh i širom otvorene oči, karakteristiku tipičnu za mali broj ljudi, kazao je predsjednik Zoran Milanović, koji je u govoru posebno istaknuo i bivšu HDZ-ovu premijerku Jadranku Kosor, koja je i sama prisustvovala komemoraciji. Da nije bilo nje, kazao je, treći hrvatski predsjednik Ivo Josipović ne bi ni znao za Freda Matića niti bi ga odabrao za svog posebnog savjetnika, a posljedično niti on za ministra kada je postao šef vlade.

– Uvijek sam o njemu imao dobro i ljudsko mišljenje. Taj smisao za humor jako me je zaplijenio, ali mi nismo ovdje zbog njegovog smisla za humor nego zbog drugih njegovih kvaliteta – kazao je Milanović koji se prisjetio i prosvjeda koji su se protiv njega ispred Ministarstva branitelja te kako ih je prošao "uspravno, hrabro i drsko te sa smislom za humor".

VEZANI ČLANCI:

Bivši predsjednik Republike Ivo Josipović istaknuo je kako je Fred Matić bio velik čovjek, heroj u ratu te junak u miru i kako je suprotno mržnji, koju, kako je kazao, rat ostavi među ljudima i mnogim ratnicima, Fred bio čovjek mira i ljubavi. U suzama se od Freda Matića oprostila i eurozastupnica SDP-a Biljana Borzan.

– Fred je bio u prvom redu pravi prijatelj. Bio je dobar suprug, otac, brat i, sin, dobar čovjek. Njegova energija i borbenost u iskazivanju stavova zaista su bili vrijedni divljenja. Nije se dao pokolebati i kada je doživljavao najgore batine – kazala je Borzan dok je voditelj Savjeta za ratne veterane SDP-a Vinko Kovačić podsjetio je kako je Fred bio dragovoljac Domovinskog rata i neustrašiv borac s Trpinjske ceste te je za junaštvo u obrani Vukovara odlikovan najvišim odličjima za hrabrost.