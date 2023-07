Milanović o sazivanju izvanredne sjednice Sabora: 'Ustav nije plišani medo'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice povodom 30. godišnjice Općine. Nakon svečanosti, obratio se medijima i komentirao aktualne teme. Uvodno se osvrnuo na sazivanje izvanredne sjednice Sabora te ustvrdio kako je to učinio na zahtjev oporbe.

"Tu nema tajni, ne znam zašto netko otkriva toplu vodu. To je prvi puta u povijesti", naveo je Milanović te kazao kako to nije učinio "baš pretjerano drage volje".

"Ustav nije plišani medo, nije igračka, iako ni plišanog medu ne bi trebalo napucavati, tu treba oprezno. Predsjedniku u parlamentu nije mjesto", nastavio je pa upitao: "Koja bi uopće moja uloga bila? Da pročitam ono što sam poslao?".

Smatra kako sjednica neće dovesti do velikih promjena s obzirom na to da oporba nema "dovoljno ruku". "Neće ništa krucijalno promijeniti, ali to je pravo na izričaj. Sjednite, raspravljajte, imate neke zaključke. To neće vladajuću stranku pokolebati, odnosno predsjednika Vlade. To je 'one man show'", kaže.

Milanović o olujnom nevremenu

Osvrnuo se na jučerašnje jako nevrijeme te odgovorio na pitanje je li se moglo bolje reagirati putem sustava za upozoravanje. "Ne znam, ne mogu upirati prstom. Isti vrag bio je dva sata ranije u Koruškoj. Bio sam u stanu i iznenadilo me, kao i sve nas. Odmah sam to povezao s nečim što je putovalo. Nisam vidio najavu da se sprema nešto tako ozbiljno. Bilo je od Zaprešića do Leskovca", kaže.

"Onaj čovjek koji je bio u kranu, to ga je sigurno tamo zateklo. Dogodilo se u treptaju oka. On bi se spustio, nije lud. Nisam shvaćao što se događa dok me supruga nije nazvala da nešto skinem s balkona. Vidio sam kako vjetar potencijalno čupa tvrdo stablo. Bilo je ružno, ja to ne pamtim. Da, možda je netko trebao ranije reći. Došlo je iz Austrije, preko Slovenije", dodaje.

Vezano uz pritužbe predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića na premijera Andreja Plenkovića, Milanović navodi: "Da, on ga ignorira, ledeno ga ignorira".

Predsjednik Milanović, podsjetimo, podnio je jučer Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, sukladno članku 79. stavku 2. Ustava Republike Hrvatske, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

"Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, koji je upućen predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, sadrži sljedeći dnevni red: Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj i Zaključak kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje u roku 15 dana utvrditi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu Hrvatskoj elektroprivredi u provedbi Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije", navodi se iz Ureda.