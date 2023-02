Milanović o 'AP': To mi ukazuje na otmicu države. Nadao sam se da smo napredovali, ali nismo

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je afere vezane uz SMS Josipe Rimac i Gabrijele Žalac u kojima se spominje "AP" te objavu SMS-ova vezanih uz navodna zapošljavanja u Hrvatskim šumama. Podsjetimo, nakon afere A. P., u kojoj je u javnost dospjela konverzacija između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac, Nacional je objavio poruke koje terete glasnogovornika Vlade Marka Milića i HDZ-a Zoltana Kaboka da su određenim osobama omogućili zapošljavanje u Hrvatskim šumama preko predsjednika Uprave Krunoslava Jakupčića, no oba su glasnogovornika demantirala optužbe.

"Krasan neologizam. To je tema, užasno ozbiljna tema. To su dokazi i to mora imati pravosudni epilog", rekao je Milanović.

"Na takvim dokazima bivši zagrebački gradonačelnik (Milan Bandić, op. a.) bio je mjesecima u zatvoru. Očito Europski ured tužitelja priprema teren i pušta to u javnost. To mi ukazuje na otmicu države. Znamo kakva je sudska praksa u Hrvatskoj i mi moramo dobiti odgovor. U mojoj vladi nije bilo ovakve afere. Sud će morati prihvatiti te SMS-ove kao dokaz. Nadao sam se da smo napredovali, nismo. Ljudi smatraju da im država pripada i da mogu zaposliti svojeg nećaka jer su na vlasti. Ovdje se radi o tome da nitko ne upire prstom u premijera da je on to radio, a 'ajmo vidjeti je li on to sponzorirao. Mislio sam da se to događalo manje, a događa se više", objasnio je Milanović.

Napomenuo je kako je uvijek priča ista.

"To me kao hrvatskog građanina obezdušuje. Oduzima mi dušu”, dodao je na kraju konferencije za medije u povodu dolaska novoizabrane slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar u Hrvatsku.

VIDEO: Zaiskrilo između Grmoje i Zekanovića: Niste sposobni ni dovesti cirkusante