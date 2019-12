'Milanović nije više naš čovik s Dinare, odrekao se svog kraja'

On je bio samotnjak, introvert i intelektualac. Otkad je dijete vidi se da ne pripada u ovaj kraj - ispričala je mještanka Glavica Donjih, djedovine Zorana Milanovića. U ovome selu cetinskoga kraja ljudi su vrlo podijeljeni oko njegovog često spominjanog 'karaktera'.

Oni koji ga vole opisuju ga kao političara bez afera, a oni koji mu nisu toliko skloni kažu da 'se ponaša kao da je podrijetlom iz laboratorija, a ne iz kraja u kojem su ljudi vrlo srdačni i društveni', piše 24sata.

- S godinama odrastanja sve je manje dolazio u rodno selo oca Stipe, koji je Glavice napustio kao mladić zbog studija - kazala je mještanka koja se sjeća kako je s ostalom djecom igrao nogomet.

Zoranova strina se pak prisjetila kako je kao mali jednom nestao, a pronašli su ga u njivi s konjima koje je hranio. Oduvijek je volio konje, kaže.

- On je obrazovan i sve, ali nije njemu bura s Dinare pročistila kosti, nije on naš pravi dinarski čovik, a niti da bi to malo odglumija kada dođe - kazala je jedna žena iz kraja. Međutim, njegovog oca i djeda svi opisuju s osmijehom na licu.

- Stipe je uvijek bio za akciju i društvo - kazao je jedan rođak obitelji Milanović, a Zoranov djed Ante Milanović pamti se kao jedan od heroja jer je prvi organizirao pomoć partizanima. U selu je ostao poznat kao velik dobročinitelj, pa je tako i dobio nadimak Kršćan.

Međutim, 'Zoki' je uspio podijeliti selo.

- Nije im drag jer je kod Zorana ‘što na umu, to na drumu’. Ovdi samo pričaju di je tko bio ‘41. i ‘91., a Zorana to ne zanima. Njega zanima budućnost ove zemlje, ne lažne priče ni lažna obećanja - zaključuje jedan od simpatizera iz Glavica Donjih.

