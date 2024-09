'Milanović ima isprazni mandat, njegov doprinos je nula. Jedino postignuće je imidž da je dio vlasti proruski orijentiran'

Početak jesenskog zasjedanja donio je brojne teme, a premijer Andrej Plenković komentirao je aktualne događaje. Najprije se osvrnuo na poskupljenja struje i plina. "Ovo povećanje cijena struje će biti u dvije faze, 6,5% pa još 3,5%, cijena plina koja je sad generalno na tržištu u ovom trenutku je prihvatljiva", kazao je premijer.

Komentirao je i porez na nekretnine, kazavši da je cilj reforme smanjenje broja praznih stanova i omogućavanje mladim ljudima pristup većim stanovima po pristupačnijim cijenama. "Taj porez već postoji u zadnjih 30 godina. On se zove porez na kuće za odmor, koji u sadržaju svom nije samo klasična vikendica. Mi u ovom trenutku vodimo završne konzultacije prije ponedjeljka kada će biti sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća, gdje želimo i sa socijalnim partnerima još jednom, prije nego što ode u javno savjetovanje, cijeli taj paket njima predstaviti u potpunosti", poručio je za HRT.

Plenković je komentirao i očekivanu žestinu kampanje za predsjedničke izbore, uspoređujući je s kaosom prethodnih parlamentarnih izbora. Kritizirao je opoziciju, posebno predsjednika Zorana Milanovića. "Hrvati nikad nisu bolje živjeli, nikad veće plaće, nikad veće mirovine, nikad više zaposlenih, nikad manje nezaposlenih, Europska unija, euro, Schengen, sva ova strateška postignuća i nama netko ide kreirati atmosferu velike krize i katastrofe. To je bila perfidna laž i ne želim da se to zaboravi", kazao je, među ostalim, Plenković.

"Za razliku od oporbe, mi isporučujemo. Milanović ima jedan isprazni mandat u kojem je bilanca njegova doprinosa hrvatskom čovjeku nula, to jest pridonio je imidžu Hrvatske da je jedan dio vlasti je proruski orijentiran. To je njegovo postignuće i naslijeđe", dodao je Plenković, nakon čega se osvrnuo na kandidata HDZ-a, Dragana Primorca.

VEZANI ČLANCI:

"On će imati idealnu situaciju u smislu političke zrelosti, iskustvo izvršne vlasti, prozapadno orijentiran, zagovara poštivanje Ustava, vladavine prava i želi kulturni i civilizirani dijalog. Treba svojom kampanjom privući sve one u Hrvatskoj koji ne žele kaos, ne žele vulgarnost, ne žele neciviliziranost, ne žele vrijeđanje i ne žele da Hrvatska koja se desetljećima nastojala svrstati u zapadni krug, najedanput ima nekoga čiji je eho izjava da nismo sigurni gdje smo mi tu.

Je li možda Rusija agresor ili Ukrajina žrtva agresije. To bi Hrvatskoj trebalo biti upitno, ako slušate Milanovića, da. Mislim da on ima sve preduvjete da pobijedi, da će kako kampanja bude odmicala, on biti uvjerljiviji, vidljiviji i da će na kraju prevladati zdrav razum hrvatskih birača. To je ključ", poručio je.

FOTO Milanovićev život u slikama – od malih nogu do političke karijere