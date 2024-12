Meteorolozi otkrili konačnu zimsku prognozu: 'Očekuju nas neuobičajene promjene'

Dok se zima bliži, ljubitelji snijega diljem Europe mogli bi se suočiti s razočaranjem. Severe Weather Europe (SWE) objavio je svoju konačnu sezonsku prognozu, koja najavljuje slabu sezonu snježnih padalina na većem dijelu kontinenta. Prognoze temelje na analizi dvaju glavnih sustava za sezonske vremenske prognoze, ECMWF-a i UKMO-a, koji donose tmurne izglede za predstojeće mjesece.

Iako se sredinom zime očekivalo stvaranje povoljnih uvjeta za snježne oborine, nedostatak hladnog zraka i dovoljne količine vlage pokazao se presudnim. SWE objašnjava kako hladniji zrak nosi manje vlage, zbog čega su potrebne specifične vremenske prilike za značajnije snježne padaline.

Kratkoročna prognoza za narednih 10 dana sugerira da će većina snježnih oborina pasti na sjeveru i istoku Europe. Središnja Europa vidjet će ponešto snijega, ali uglavnom u višim predjelima, dok jugoistok kontinenta ima potencijal za lokalizirane snježne padaline. U zadnjoj trećini ovog mjeseca prognoza pokazuje da se iznad Atlantika diže područje visokog tlaka. To može omogućiti pad tlaka i sjeverno strujanje nad srednjom Europom, povećavajući potencijal snježnih oborina u ovom razdoblju. Od sredine prosinca do početka siječnja očekuje se zahlađenje u većem dijelu Europe, osobito u središnjim i južnim dijelovima. Ovo bi moglo donijeti ponešto snježnih radosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, ali SWE upozorava da su to tek trendovi, a ne čvrste prognoze.

Sezonski prosjek ECMWF-a pokazuje manje snijega od uobičajenog u većem dijelu Europe. Izuzetak su pojedina područja na krajnjem sjeveru, gdje će sustavi niskog tlaka i mlazno strujanje povećati količine snježnih oborina. S druge strane, UKMO model potvrđuje slične trendove, predviđajući još jednu vrlo slabu sezonu za snijeg. Siječanj i veljača donose malo poboljšanja, s manjim količinama snijega od prosjeka, dok prognoze za ožujak ukazuju na blago povećanje potencijala za snježne padaline u središnjim i jugozapadnim dijelovima Europe. Ipak, kraj zime i rano proljeće ostat će ispod prosjeka, a travanj će donijeti snijeg samo u višim predjelima.

Za ljubitelje zimskih sportova i turistička središta koja se oslanjaju na snježne padaline, ova prognoza donosi izazove. Slaba sezona snijega mogla bi značiti manje prirodnih uvjeta za skijanje i povećanu potrebu za umjetnim zasnježivanjem. Dok Europa iščekuje dolazak zime, ostaje nada da će vremenski uvjeti ipak donijeti iznenađenja. Snijeg, koliko god ga bude, postat će dragocjen prizor, dok će hladni zrak i oborine ostati ključni čimbenici za bilo kakav preokret u prognozama.

