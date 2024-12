Hoćemo li imati bijeli Božić? Jutra će biti hladna, evo što još kažu meteorolozi...

Božić je sve bliže, a ono što mnoge ljude zanima je vremenska prognoza, odnosno hoće li ove godine biti išta ili ništa od bijelog Božića. E, pa oni koji u se nadali velebnom snijegu, razočarat će se. Naime, meteorolozi, a i specijalizirane stranice za vremensku prognozu predviđaju pluseve. Doduše jutra će biti hladna, s tek nekoliko stupnjeva, ali temperatura će tijekom dana ići i do 10 stupnjeva. Studeni je bio hladan, s minusima i ponekom pahuljom snijega, pa i sada je Lika zatrpana snijegom, no zonalno strujanje preuzet će primat. Toplije vrijeme moglo bi se zadržati sve do kraja godine. Štoviše, već od vikenda stiže stabilizacija uz dominaciju tople anticiklone. Meteorolozi navode da je u tijeku "buđenje" atlantskih ciklona, a primat će preuzeti zonalno strujanje. Zbog toga je ove teško za očekivati snijeg za Božić. Hladna jutra i tmurno vrijeme, bit će vrlo vjerojatno sve što ćemo dobiti.

Izgledno je da će ova zima biti još jedna u nizu iznadprosječno toplih u odnosu na klimatsku normalu za koju se uzima razdoblje od 1991. do 2020., izvijestili su u ponedjeljak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). -Unatoč kojekakvim najavama o zimi koja je pred nama, prema raspoloživim prognostičkim materijalima za dugoročne prognoze vremena u Sektoru za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a te u suradnji s međunarodnim stručnjacima koji se bave tom problematikom, izgledno je da će zima 2024./2025. biti još jedna u nizu iznadprosječno toplih. Pritom bi pozitivno odstupanje moglo biti manje izraženo u siječnju 2025. Uz prodore hladnog zraka, kojih će zasigurno biti tijekom zime, temperatura se nakratko može spustiti na vrijednosti oko ili ispod prosječnih - priopćili su iz DHMZ-a.

