Od idućeg tjedna velike promjene: Liječnici će vozače prijavljivati policiji, s ovim tegobama više ne smiju za volan

Od idućeg tjedna na snazi je novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, kojim se liječnici obvezuju prijaviti policiji svako zdravstveno stanje svog pacijenta zbog kojeg ne bi trebao sjesti za volan dulje od šest mjeseci. Za zdravstvene tegobe koje umanjuju sposobnost upravljanja automobilom, a liječnik procijeni da će trajati kraće od šest mjeseci, liječnik će upozoriti pacijenta na tu činjenicu. Njegovu će dijagnozu koja je rizična za sigurnost prometa, kao i činjenicu da mu je izrekao upozorenje, upisati u medicinsku dokumentaciju.

Pravilnik se donosi na temelju Zakona o sigurnosti na cestama, koji je u startu predviđao da liječnici svojim pacijentima zbog određenih zdravstvenih stanja praktički oduzimaju vozačke dozvole. Oko tog su se rješenja dugo lomila koplja, jer su liječnici upozoravali da bi takva ovlast dovela u pitanje njihov povjerljiv odnos s pacijentom i izazvala konfliktne situacije, piše Novi list. Prema novom pravilniku, pacijente se neće prijavljivati policiji za privremena stanja poput išijasa, kostobolje, upale očiju ili privremenog akutnog stresa koji se liječi sredstvima za smirenje koja ometaju koncentraciju pri vožnji.

Liječnik će ih upozoriti da ne bi trebalo voziti automobil, a odgovornost za izbjegavanje upravljanja vozilom sve dok se ne izliječe, bit će na pacijentu. Razlog za prijavu policiji bit će, s druge strane, zdravstvena stanja koja sigurno neće proći za nekoliko mjeseci, na primjer, kronična bolest lokomotornog sustava, teža srčana bolest, teška apneja, poremećaj ravnoteže i koordinacije te drugi neurološki poremećaji…

– I ranije je Zakon o sigurnosti cestovnog prometa propisivao da, ako se primijeti promjena zdravstvenog stanja koja može utjecati na sigurnost vožnje, to treba prijaviti MUP-u. Nekoliko smo godina tražili izmjenu zakona, a djelomično smo uspjeli jer je prijedlog bio da mi direktno obustavljamo vozačke dozvole. Uspjeli smo da do toga ne dođe i da ipak pacijent snosi i osobnu odgovornost, a ne da bude za sve kriv liječnik, ističe Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije obiteljskih liječnika (KoHOM).

Novi zakon je unio promjenu da se u njemu razlikuju zdravstvena stanja koja rezultiraju nesposobnošću za vožnju do šest mjeseci i stanja dulja od tog roka, a u pravilniku su točno propisana stanja u kojima liječnik obiteljske medicine pacijentu treba usmeno reći da nije preporučljivo da vozi određeno vrijeme, i to zapisati u karton. Ako je neko stanje ozbiljnije, prijavit će ga svakako MUP-u.

Nezgodno je, dodaje, što se osim popisanih stanja u pravilniku spominje i jedan neodređeni izraz – "i sva druga stanja". – To je onda ostavljeno na procjenu liječniku, što će ipak donijeti neke neujednačenosti u postupanju. Za nas je to jako nezgodno, i potencijalni je izvor konflikata s pacijentima, upozorava Ban Toskić.

U slučaju da vozač kojeg je liječnik upozorio da ne bi trebao voziti izazove prometnu nesreću, sud će zatražiti presliku zdravstvenog kartona. Ako se uspostavi da se pacijent ne pridržava upozorenja koje je dobio od liječnika, a sudjelovao je u nekoj prometnoj nesreći, bit će osobno odgovoran za to. – Tu nema liječničke suodgovornosti jer je pacijent upozoren, i to je upisano u liječnički karton. To se onda na sudu jasno vidi – navodi predsjednica KoHOM-a.

Novi pravilnik omogućio je zadržavanje profesionalne vozačke dozvole postojećim vozačima koji obole od inzulin ovisnog dijabetesa. Oduzimanje vozačke dozvole dosad se događalo neovisno o tome koliko je osoba kvalitetno regulirala dijabetes i neovisno o mišljenju dijabetologa. Prema novom pravilniku, osoba na četiri i više injekcija inzulina dnevno morat će koristiti moderne uređaje za kontinuirano mjerenje glukoze s alarmima koje bez doplate osigurava HZZO.

