Masovna pucnjava u Baltimoreu: Dvije osobe ubijene, 28 ozlijeđenih. Troje u kritičnom stanju

Tijekom noći u južnom Baltimoreu dogodila se "masovna pucnjava" i policija je na mjestu događaja, izvijestio je u nedjelju CNN pozivajući se na glasnogovornika baltimorske policije. Prva izvješća pokazuju da je više ljudi poginulo, a deseci su ozlijeđeni, objavio je kanal Fox 45 Baltimore.

Dvije osobe su ubijene i 28 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkom gradu Baltimoreu, priopćila je uu nedjelju policija, a prenosi BBC. Glasnogovornik policije rekao je da su tri osobe u kritičnom stanju.

#BREAKING 30 injured, 4 Dead in a mass shooting in Brooklyn neighborhood of Baltimore, Maryland



Shooting happened at what police described as "Community gathering" shortly before 1am.



Video via Citizenapp pic.twitter.com/Qb8aIkQgwx