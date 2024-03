Mario Radić: Most i Suverenisti će morati popiti gorku pilulu nakon izbora

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, bio je gost političkog intervjua tjedna Večernji TV-a kojeg je vodila novinarka Iva Boban Valečić.

Uputan je o situaciji s EPPO-om nakon što je u javnost procurila informacija kako je šef ureda premijera Plenkovića pisao USKOK-u vezano uz nadležnost EPPO-a u slučaju 'Geodezija'.

- Očito je frka, a kad je frka onda Frka piše institucijama. Meni uopće nije jasan taj slijed. Pročelnik ureda premijera piše USKOK-u, nije mi jasno. Ima trodioba vlasti, ne razumijem kako netko može iz jednog stupa vlasti pisati drugome. Daljnji dio mi isto nije jasan. USKOK je EPPO-u, pisao. Kakve veze ima jesu li to bili europski novci ili hrvatski novci, uvijek su hrvatski. Ako je bilo nepravilnosti, bilo je nepravilnosti. Vrlo čudna situacija, pokazuje se jedna velika nervoza. Baca se sumnja da su to svi skupa znali. Ako već tvrde da nisu europski novci, pa zašto nisu?

Može li se to tumačiti kao pritisak na pravosuđe?

- Ne znam kako bi to drugačije gledao. Neprimjerena je reakcija, a onaj tko je čist nema se čega bojati. To je nešto verlo jednostavno. Ako postoji neka mezimčad koja imaju specijalnu pažnju i njih netko ne smije dirati, ja se nadam da nije tako, da smo svi jednaki pred pravosuđem.

Mislite li da bi trebao USKOK preuzeti tu istragu i ako se radi o sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna, treba li pustiti EPPO da ipak odradi istragu do kraja ili postaviti pitanje nadležnosti?

- Kad je bio prvi slučaj EPPO-a, mislim da je to bio Vinko Grgić, mi smo načelno rekli u saboru tada jedini da način na koji se postavlja europsko tužiteljstvo nije dobar. U našem zakonu morate imati potvrđenu optužnicu, a onda ide proces. Ovdje je traženo skidanje imuniteta na način da malo sumnjaju u njega pa će skinuti imunitet. Tada to nije bilo dobro. Kad gledam s ove pozicije i vidim kolika je frka, nisam siguran da smo tada dobro postupili. Ovo se mora rasvijetlili do kraja. Obrana suvereniteta na takav način, to je smiješno na da ne može biti smješnije. Prodali smo kunu, ne postoji više HNB, prodali smo milijun institucija. Nije suverenitet igračka s kojom se netko može igrati, a ne pitanje osobne prijateljice koju nitko ne smije dirati.

Kako teku pripreme za izbore u Vašoj stranci?

- Mi smo uvijek spremni i mi smo očito najspremniji od svih stranaka. Ovih dana smo već počeli zvati agencije za billboarde, rekli su da nitko nije zvao, da smo mi prvi. Mi smo naš skup u Lisinskom koji će biti 23.3., a Lisinski će biti premali, zatražili u desetom mjesecu prošle godine. Mi smo spremni i napravit ćemo dobar rezultat.

Kako gledate na okrupnjavanje na ljevici?

- To je jedna šarolika skupina stranaka i po mojim informacijama već postoje pukotine. Spojiti jednu radničku frontu i Fokus. Jedan Fokus je totalno liberalna stranka u smislu gospodarstva, čak liberalnija korak od nas, a jedna Radnička fronta koja zaziva samoupravljanje i ukidanje privatnog vlasništva. To su velika razilaženja, nije to u nijansama. S druge strane imamo HSS, ne znam kako je Stjepanu Radiću tamo gdje počiva. Ja dobro znam hrvatsku povijest i znam što je bio HSS od osnutka na ovamo, a uvijek je bilo zastupanje hrvatske ideje do kraja. Taj HSS se zasniva na tradicionalnim seljačkim korijenima, za ovo ne znam što bi rekao. Teško će ostati do kraja u ovom sastavu.

Što je sa scenom od centra na desno? I vi ste zazivali okupljanje? Imamo jedan sukob između vas i Mosta-Suverenisti. Kako to da nitko ne želi s vama?

- Nitko ne želi s njima, ako ćemo tako gledati. Oni su zajedno zašto što smo Suvereniste donijeli mi u Sabor. Tu knjigu želim zatvoriti. Renomirane kuće nam provode istraživanja, mi znamo koliko će tko imati. Mislim da će gorku pilulu popiti nakon izbora, samo ću to reći.

Jeste li ikad formalno razgovarali s Karamarkom o suradnji?

- Ne mogu pregovarati s nekim tko je član HDZ-a. Ako želi osnovati svoju nezavisnu listu i izaći na izbore onda treba napraviti prvi korak da možemo razgovarati. Otvorena vrata su bila, ali čovjek je i dalje član HDZ-a. Ne možemo mi natjerati Most da ide s nama u koaliciju ako neće, Karamarku smo otvorili vrata, on je ostao član HDZ-a.

Penava je izjavio da nakon izbora može surađivati s dijelovima HDZ-a?

- HDZ-ovci svi misle ono što mi pričamo. Ima jedna uska linija ljudi koja ne pripada tom krugu, taj krug ljudi neće s nama htjeti niti mi s njima. To je krug ljudi oko Andreja Plenkovića.

Što je ono što Domovinski pokret što želi provesti i bez čega se ne može?

- Imamo politike koje ćemo provoditi i od kojih nećemo odustati. Centralno pitanje je demografski slom. Ako nema Hrvata u Hrvatskoj ne vidim svrhu postojanja. Da bi spriječili demografski slom, moramo promijeniti gospodarske politike, poljoprivredne, migrantske, izborni zakon. Puno se mora promijeniti da bi se vratio smjer ove zemlje.

Možete se zamisliti u Vladi s SDSS-om?

- Naravno da ne možemo. Imamo odluke predsjedništva, nitko ne provodi samovolju na bilo koji način. Donijeli smo odluku da ni u jednoj varijanti ne možemo biti s SDSS-om i Možemo!. Ne iz neke osobne mržnje, antisrpstva i sl. Ja u svojim tvrtkama zapošljavam Srbe, meni je to anticivilizacijska rečenica da me se optužuje na takav način. Na to neću nikad pristati. Ali predsjednik te glavnog odbora te stranke je okupacijski gradonačelnik Vukovara. Nama je to nenormalno. Ne znam jesmo li mi jedini kojima je to nenormalno. S druge strane, Možemo! je nastao protuustavno. Financiran iz Instituta za ekologiju koji je nastao iz Instituta Heinrich Böll kojeg financira Njemačka država. Ne može neka druga država financirati stranku. Mi smo gotovo sigurni da naše politike nisu politike većine stranaka o kojima pričamo. Mi ćemo ostati na svojim politikama čvrsto, jasno ćemo reći biračima od čega nećemo odustati.

Biste li mogli s SDP-om bez Možemo!?

- Ja ne mogu vjerovati da postoji još uvijek stranka u Hrvatskoj koja veliča Tita, komunizam. Meni je to nevjerojatno. Oni imaju potencijal da postanu moderna ljevica, ali mora voljeti svoju zemlju i radnike u svojoj zemlji, a ne plakati za propalom državom. Velikim dijelom nije moderna ljevica. Odlaze u Kumrovec i tako neke stvari koje mi mislimo da su neprimjerene. Hrvatska država je nastala nasuprot jugoslavenskoj državi i ne može se ta ideja veličati.

Razgovara se o potencijalnoj koaliciji s Mislavom Kolakušićem i njegovom novom strankom?

- Mi smo postavili neke stvari koje su naša nulta točka, preko čega nećemo, dali smo im ponudu, oni imaju kongres u subotu, vidjet ćemo hoće li ponuda biti prihvaćena ili neće, bit će sve jasno.

Koliko mandata očekujete da ćete unijeti u Sabor?

- Mi smo sami na 15-16 mandata. To svi znaju, i HDZ, SDP, svi. Imamo prolaz u svim izbornim jedinicama, možda je 8. rubna. Od jednog dva mandata, tri, pa čak i do pet. Govorim vam ovo kao ozbiljan čovjek. Ta istraživanja su ista u HDZ-u, SDP-u...

Najavljuje se da će se u 10. izbornoj jedinici kandidirati Stipo Mlinarić Ćipe? Kako je došlo do toga?

- To je još uvijek prijedlog. Stipo Mlinarić je popularan u svim dijelovima Hrvatske i među tri najpopularnija je naša čovjeka i ima veliki potencijal kao takav.

Odnos HDZ-a i predsjednika Milanovića je krajnje napet. Imamo situaciju oko SOA-e. Što očekujete, hoće li Milanović utjecati na ovu kampanju?

- Mislim da hoće. Je li to legitimno ili nije, moralno, dalo bi se raspravljati. Svaki predsjednik je dosad na neki način utjecao. Mene više plaši to što daju gospodinu Markić prijedlog za dva mjeseca, nije dobro da nemamo ni ustavni sud, ni ravnatelja SOA-e, ni Vladu. Volio bih da Hrvatska te neke dječje bolesti konačno prevaziđe.

