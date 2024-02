Ivana Kekin: Plenković je krenuo u smjeru Mađarske i Srbije

Imenovanje Ivana Turudića novim glavnim državnim odvjetnikom kap je koja je prelila čašu u autokratskoj vladavini koju sada vrlo otvoreno prakticira premijer Andrej Plenković. Kada je došao 2016. godine na vlast pratila ga je slika jednog političara koji će promijeniti HDZ. Vidimo da je HDZ itekako prilagodio Plenkovića sebi - poručila je to zastupnica Možemo Ivana Kekin u Političkom intervjuu tjedna televizije Večernji list u kojoj je osim o imenovanju Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika govorila i o pripremama za izbore, ali i o pripremama za subotnji prosvjed koji organizira ljevica i zbog imenovanja Turudića, ali i zbog načina na koji Plenković vlada proteklih osam godina Hrvatskom.

- Ja kao psihijatrica ne vjerujem u velike promjene kod ljudi. Mislim da je Plenković i prije bio takav, ali je dobro skrivao svoje lice. On pred izbore najavljuje i vrlo jasno govori građanima kako će biti i što nas čeka ako on osvoji svoj treći mandat. Ta je slika zaista uznemirujuća i opasna i za one koji si je ne mogu predočiti predlažem da pogledaju na koji način se odvijaju stvari u nama susjednim zemljama Mađarskoj i Srbiji jer Plenković je itekako krenuo u tom smjeru - kazala je Kekin.

Uvjerena je da će ljevica uspjeti u subotu izvući na ulicu mnoštvo ljudi na prosvjed .

- Vjerujem da većina građana koja radi svoje poslove i ima svoje obiteljske živote ranije i nije čula za, primjerice, Zlatu Hrvoj Šipek. Nije ni trebala. Ali sam isto tako sigurno da je jako puno ljudi čulo da nam na čelno mjesto u instituciji koja se treba boriti protiv korupcije dolazi čovjek koji je prijatelj s kriminalcima i koji je višestruko lagao u javnosti-kazala je Kekin i dodala kako iz tog razloga očekuje da na prosvjed dođe jako puno ljudi.

Na pitanje je li Plenković s Turudićem ljevici poklonio mobilizaciju njihovog biračkog tijela pred izbore Kekin kaže kako je imenovanje novog glavnog državnog odvjetnika sigurno zagustilo atmosferu i da se postavlja pitanje kako i zašto je Plenković pristao na ovakvu vrstu štete u predizborno vrijeme.

- Mogu samo sumnjati zašto je njemu važno da dođe Turudić. Mislim da je razlog taj što je Turudić njihov dečko koji štiti HDZ-ove dečke. Koje točno HDZ ove dečke i do koje razine je pitanje. Sjetimo se da je Turudić krajem prošlog tjedna izjavio da se on vozio s Mamićem jer su oni prijatelji i da emotivno nije mogao ne pristati na taj susret. On je HDZ- ov dečko, pa tamo su mu svi prijatelji -kazala je Kekin.

Na pitanje zašto nisu pozvali i ostale političke oporbene stranke u organizaciju prosvjeda, posebice Most s kojim su ranije imali neke zajedničke akcije, kazala je kako se Most treba zapitati zašto uporno ponavlja da subotnji prosvjed nije pravi prosvjed i za koga igra kada tako govori.

- Mi smo pozvali u organizaciju sve one koji su se jasno i nedvosmisleno odredili protiv Turudića. Dio desnice nije niti glasao protiv Turudića. Mostov predizborni koalicijski partner, gospodin Sačić, održao je jedan zaneseni govor o Turudiću - objašnjava Kekin.

Ponovila je stav lijeve oporbe da Turudić mora proći novu sigurnosnu provjeru i da se to trebalo napraviti prije nego je izglasan u Saboru za novog glavnog državnog odvjetnika.

- Čuli smo i mi pravne stručnjake, a i predsjednik države kojemu je to isto struka isto interpretira kako je sigurnosna provjera bila nužna prije glasanja-kazala je Kekin. Komentirala je i činjenicu da je Turudić sigurnosnu provjeru zadnji put prošao 2019. godine unatoč tomu što je SOA 2015. godine zabilježila da se vozio po gradu sa Zdravkom Mamićem. Kekin podsjeća kako je važno kazati da je Turudić u tom trenutku bio šef Županijskog suda na kojemu se sudilo Zdravku Mamiću.

- I usred noći su se oni vozili. I kao što nam je rekao Turudić, eto čuda, pričali o Mamićevom slučaju, a Plenković je javnosti rekao da su možda pričali o Dinamu i Hajduku. Ne znam da se netko tako otvoreno narugao građanima ove zemlje kao Plenković tada- kaže Kekin.

Govorila je i o mogućem datumu izbora. Kaže kako je do slučaja s Turudićem bila uvjerena da ćemo na izbore u svibnju, a da je sada ne bi čudilo da Plenković izbore ipak odgodi za jesen. Kad god bili oporba je, kaže, spremna. Na pitanje kako mogu biti spremni ukoliko još ne znaju niti kako će na izbore, samostalno ili u točkasto koaliciji sa SDP-o kazala je kako razgovori idu svojim tokom. Ima li šanse da Možemo promijeni odluku i sa SDP-om oformi nacionalnu koaliciju kazala je kako uopće nije bila tema i da ona razumije da je zajednički prosvjed koji sada organiziraju otvorio i to pitanje, ali da su oni konačnu odluku donijeli i da na izbore izlaze samostalno. Uz mogućnost točkaste koalicije.

Uvjerena je da nakon izbora centru i ljevici neće trebati nitko više sa strane za sastavljanje vlade. Kekin je govorila i o predsjedničkim izborima koji se održavaju na kraju godine. Kazala je kako će Možemo imati svog kandidata i na pitanje ima li šanse da u drugom krugu podrže Zorana Milanović kazala je kako je uvjerena da će njihov kandidat biti u drugom krugu.

