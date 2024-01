S kime bi Centar mogao koalirati? Puljak: Vanđelićevi stavovi nam smetaju, a Možemo je napravio pogrešku

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak gostovao je danas u Političkom intervjuu tjedna televizije Večernji list i komentirao zašto je odbio savez sa Fokusom, IDS-om, PGS-om i Reformistima u koji su ga te stranke njegov Centar zvale, odnosno zašto im nije povjerovao da neće nakon izbora sa HDZ-om u što sumnja.

Puljak kaže kako je osnovni uvjet Centar za suradnju sa bilo kojom strankom da nakon izbora nema suradnje sa HDZ-om. A u to ga stranke koje su ga zvale u savez nisu uvjerile obzorom da neke od njih sa HDZ-om surađuju na lokalnoj razini, a neke su surađivale ranije i u Vladi. Na konstataciju kako su sve četiri stranke javno kazale da neće u nikakvoj varijanti nakon izbora surađivati sa HDZ-om Puljak je ponovio kako im ne vjeruje.

S obzirom na to da razgovara o potencijalnoj suradnji i sa Damirom Vanđelićem i njegovom strankom Republika Puljak je upitan i zašto vjeruje Vanđeliću da i on neće nakon izbora sa HDZ-om Puljak je kazao kako je točno da su razgovarali sa Centrom, ali da i od tog saveza nema ništa jer im se ne sviđaju njegove poruke o osnovnim vrijednostima.

- Mislimo da put kojim je krenuo Damir Vanđelić nema nikakvih dodirnih točaka sa nama. Stranka Republika nam nije opcija zbog Vanđelićevih stavova. Nama je jako važno da smo na istim postavkama što se tiče vrijednosti - kazao je Puljak. Suradnje neće biti niti sa šibensko-kninskim županom Markom Jelićem i njegovom strankom AP - Akcija za promjene.

- S njima nismo razgovarali, a obzirom da je gospodin Jelić nedavno imao presicu s Mostom, Suverenistima i Domovinskim pokretom vezano za migrante mogu reći kako to isto nisu vrijednosti koje mi dijelimo. Nije to ono kako mi zamišljamo politiku - kazao je Puljak. Na izbore će zbog toga samostalno, kako stvari stoje.

Žali što je propala opcija da na izbore izađu zajedno SDP, Možemo i Centar jer bi ta opcija mogla, kaže, pobijediti HDZ. No Možemo je tu opciju, nastavio je, odbilo i tu su napravili, kaže, pogrešku.

- Mislim da oni uopće ne vjeruju da se HDZ može dobiti, ne misle da je to moguće. Ja sam čak nudio Tomislavu Tomaševiću da on bude frontmen svega toga, ja bi to podržao. Da smo tako nešto pokušali i kasnije se okrupnili imali bi puno više šansi za uspjeh -kazao je Puljak. Na pitanje misli li da se Možemo još može predomisliti i promijeniti odluku oko izlaska na izbore kazao je da još nije kasno i pozvao ih da to i naprave.

- Oni su se svi zajedno predali, a to nije dobro u političkoj borbi. HDZ se može i treba pobijediti - kazao je Puljak i dodao kako HDZ upravlja Hrvatskom strahom i kako se zbog straha nitko novi ne želi ni uključiti u politiku. Ljudi se, dodao je, boje s razlogom jer HDZ ucjenjuje i prijeti i te ucjene realizira.