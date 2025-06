Marijan Pavliček: Gradit ćemo Vukovar mira, reda i mogućnosti

Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista, u drugom krugu lokalnih izbora izabran je za novog gradonačelnika Vukovara. Grad na Dunavu poslije 11 godina dobio je novog gradonačelnika.

Kako gledate na sve što se događalo u izbornoj kampanji u Vukovaru?

– Iskreno, nisam očekivao ovako prljavu kampanju pa ni blizu ovoga što se događalo. Mislim da nigdje nije bilo ovako prljave kampanje. Očekivao sam kako ćemo se suprotstaviti međusobnim programima i vizijama grada, ali od toga gotovo da nije bilo ništa. Podsjećam i na ucjene vatrogasaca da se glasa za mog protukandidata, a vrhunac je bila kupovina glasova. Zbog oba slučaja podigli smo kaznenu prijavu i očekujem da DORH vrlo brzo postupi po tom slučaju. Zbog takvih stvari i takve kampanje građani su svoj glas dali meni, odnosno onome tko je vodio afirmativnu kampanju.

Znate li dokle se došlo s istragom oko kupovine glasova?

– Znamo da je pokrenuta istraga, a navodno su i ispitani neki ljudi. Riječ je o ozbiljnom kaznenom djelu i vjerujem da će DORH istražiti sve detalje. Tu nije bio samo jedan slučaj. Ta osoba, koja se mogla čuti na audiozapisu poslije kojeg se pokrenula istraga, rekla je kako je spremna svjedočiti i reći sve što se događalo. Međutim, do mene je došao niz informacija o kupovini glasova na ulici, u kafićima i drugim mjestima.

Kako gledate na optužbe da ste srpski gradonačelnik? Optužuju vas da vas je na čelo grada doveo SDSS?

– Ne vrijedi komentirati ljude poput Stipe Mlinarića koji već 30 godina ne živi u Vukovaru niti ovdje glasa. Ja sam gradonačelnik Vukovara i, svidjelo se to njemu ili ne, ja sam gradonačelnik i Ivanu Penavi, i Domagoju Biliću i Damiru Barni. Uostalom, dobio sam više glasova u odnosu na mog protukandidata i u dijelovima grada gdje je većinsko hrvatsko stanovništvo. Isto tako pobijedio sam i gdje je miješano i to je jedina istina u svemu tome.

Prije nekoliko dana obavljena je i službena primopredaja gradonačelničke dužnosti. Što ste zatekli u Gradu?

– Zatražio sam od svih direktora gradskih tvrtki financijsko izvješće i planove nabave kako bismo snimili stanje i vidjeli gdje smo. Ono što smo već vidjeli je da financijsko stanje nije baš bajno, ali i da nije toliko zabrinjavajuće. Postoje određene obveze i određena potraživanja tako da vjerujem da ćemo u mjesec-dva biti na pozitivnoj nuli.

Spomenuli ste slaganje većine u Gradskom vijeću. Hoćete li uspjeti složiti većinu?

– Vjerujem kako ćemo uspjeti u tome. Odmah u izbornoj noći pozvao sam HDZ i HNS da nas podrže i da zajedno složimo većinu u Gradskom vijeću. Obavljen je jedan sastanak i nekoliko telefonskih razgovora i mislim kako idemo u dobrom smjeru. Svima nama interes prije svega mora biti boljitak Vukovara i građana Vukovara.

Postoje neke priče da je predsjednik DP-a Ivan Penava zatražio i da DP bude dio većine u Gradskom vijeću?

– Svašta se priča, ali ja se držim krilatice "u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi". Međutim, kada govorimo na tu temu, sjetim se prljave kampanje koju su pojedinci iz DP-a vodili protiv mene i kako je sve to proživljavala moja obitelj. Zbog pojedinaca DP nema što tražiti u vladajućoj većini u Gradu Vukovaru.

Ako ipak ne dođe do dogovora, Vukovaru slijede novi izbori za Gradsko vijeće?

– Vjerujem kako će razum prevladati da se od Vukovara ne pravi grad slučaj. Ako bi do toga došlo, ti izbori se ne bi mogli održati u sljedećih četiri-pet mjeseci tijekom kojih bi svi projekti stali. Novi izbori značili bi i ponovno mrcvarenje građana, s tim da bi to bili izbori samo za Gradsko vijeće. Uz to postoji realna mogućnost da izborni rezultat bude vrlo sličan ovome koji smo dobili – i što smo onda dobili?

Spominjali ste i predizborne populističke mjere koje vam sad rade problem?

– Jedna od njih su i besplatni dječji vrtići zbog kojih sada imamo stotinjak djece koja su neupisana u vrtić. Nije se razmišljalo da postojeći vrtići nemaju dovoljno kapaciteta. Neki su zbog toga mijenjali i prebivalište. Taj problem riješili smo na način da ćemo tu djecu smjestiti u područno školu u naselju Lipovača dok se ne izgradi novi vrtić u naselju Olajnica. Sad se javlja i problem nedostataka teta u vrtićima.

Hoćete li i dalje ostati saborski zastupnik?

– Ne. Svoj ću mandat staviti u mirovanje i prepustiti ga nekom drugom. Smatram da u ovom trenutku Vukovar traži gradonačelnika koji je u gradu 24 sata. Poslije ćemo vidjeti.

Kako vidite Vukovar za četiri godine?

– Vidim ga kao grad gdje je velika većina sugrađana zadovoljna životom u gradu, gdje rade i žive. Vidim ga i kao grad mladosti i jednakih prilika za sve. Osobno mi je jako važno da, kada prođe politika, mogu uzdignute glave i čistog obraza šetati s obitelji gradom jer tu planiram ostati živjeti.