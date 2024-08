Malo oblaka, malo sunca: Na kopnu mogući pljuskovi, na Jadranu vrućina ne popušta, temperature i do 35 °C

U unutrašnjosti do sredine dana bit će umjereno do pretežno oblačno, potom će prevladavati sunčano, a uz umjeren razvoj oblaka rijetko je moguć pljusak, uglavnom u gorju, na Jadranu sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 29 stupnjeva Celzijusovih, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35 stupnjeva Celzijusovih.

Meteorolog Tomislav Kozarić za HRT je iznio detaljniju prognozu. "U utorak će u istočnim krajevima Hrvatske većinom biti sunčano, osobito poslijepodne. U noći i ujutro oblačnije, ponegdje s malo kiše, uglavnom u zapadnoj Slavoniji i Posavini. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura oko 28 °C. U središnjoj Hrvatskoj u noći mjestimice malo kiše i poneki pljusak, ujutro i prijepodne umjereno do pretežno oblačno, zatim sunčanije, no malo svježije nego u ponedjeljak - između 26 i 28 °C, a ujutro će biti malo toplije", kazuje Kozarić.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano i vruće uz buru koja će slabjeti, ali podno Velebita u noći i ujutro mjestimice će još biti jaka uz umjereno valovito more. U Gorskoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, prijepodne gdjegod uz tek malo kišu, a od sredine dana smanjenje naoblake, najprije u Lici gdje će danju biti najtoplije, i do 30 °C.

U Dalmaciji sunčano i vruće - najviša temperatura zraka između 31 i 35 °C. U njezinoj unutrašnjosti poslijepodne slab do umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za lokalni pljusak. U noći i ujutro slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na krajnjem jugu Hrvatskoj sunčano, uglavnom slab vjetar, a poslijepodne samo ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni. More malo valovito. Najniža temperatura zraka od 21 do 26 °C, a najviša dnevna od 31 °C na obali do 35 °C u dolini Neretve."

VEZANI ČLANCI:

"U danima koji slijede u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, no do četvrtka ne i posve stabilno. U srijedu poslijepodne uglavnom u Gorskome kotaru moguć je poneki pljusak s grmljavinom, a u četvrtak u središnjoj Hrvatskoj, pogotovo u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Vruće, s temperaturom u porastu.

I na Jadranu pretežno sunčano i vruće uz tople i vrlo tople noći. U srijedu su lokalni popodnevni pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na riječkom području, a u četvrtak i drugdje na sjevernom Jadranu. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a burin ponegdje ujutro", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

FOTO Razoran uragan pogodio Floridu: Petero mrtvih, moguće katastrofalne poplave na jugoistoku SAD-a