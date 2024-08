I za 'Oluju' promjenjivo vrijeme: U Dalmaciji do 35 °C, a u ovom dijelu Hrvatske mogući grmljavinski pljuskovi

Početak radnog tjedna donosi nam djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Na zapadu zemlje mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak praćen grmljavinom, popodne moguće i u istočnoj Hrvatskoj. Dulja sunčana razdoblja osobito na dalmatinskoj obali. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru bura sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, u Dalmaciji i do 35 °C.

Detaljniju prognozu po regijama dala je za HRT Tomislava Hojsak. "Praznik će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčan. Povremeno će biti više oblaka, pa je moguć i pljusak s grmljavinom, osobito na zapadu. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 28 do 30 °C", najavila je.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će temperature biti od 26 do 29 °C. Izmjenjivat će se sunčana i oblačnija razdoblja, a vjerojatnost za pljusak s grmljavinom bit će veća na sjeveru. U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će oblačnije prijepodne. Zatim sunčanije, ali uz jači lokalni razvoj oblaka pljusak je izgledan ponajprije u Gorskom kotaru. Na obali će puhati slaba do umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Popodne će okrenuti na jugozapadni vjetar, a u gorju sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 °C u gorju i do 33 °C na moru.

"U Dalmaciji vruće, uz 32 do 34 °C. Prevladavat će sunčano, uz više oblaka prijepodne. U planinskim područjima uz granicu ipak se ne može zanemariti mogućnost poslijepodnevnog pljuska. Slabu do umjerenu buru poslijepodne će zamijeniti umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni", istaknula je. Jugozapadni vjetar zapuhat će i na krajnjem jugu Hrvatske, pri čemu će more većinom biti mirno i malo valovito. Prevladavat će sunčano, prijepodne s umjerenom naoblakom. Temperatura zraka porast će na 32 do 34 °C.

"Idućih dana na kopnu sunčanije. Još u utorak prijepodne više oblaka i mogućnost za pljusak u južnijim predjelima, a u četvrtak možda na sjeveru. Temperatura će postupno rasti, pa će od srijede biti vruće u većini kopnenih krajeva. Na Jadranu do sredine tjedna sunčano i suho, osim u unutrašnjosti Istre, gdje je povećana vjerojatnost za pljusak i grmljavinu. Bura sve slabija, pa će prevladavati maestral i jugozapadni vjetar. Iz dana u dan bit će sve više vruće pa od četvrtka raste i vjerojatnost nepovoljnog utjecaja vrućine na zdravlje", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

