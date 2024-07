Majka osuđena jer je kćer prisilila na brak s nasilnikom koji ju je ubio tvrdi da je nevina

Sakina Muhammad Jan prva je osoba koja će odslužiti zatvorsku kaznu pod australskim Zakonom o prisilnim brakovima, nakon što je njenu kćer ubio nasilni suprug. Naime, Ruqia Haidari (21) nije htjela udati se za Mohammada Alija Halimija (tada 26-godišnjaka), no njena majka ju je na to prisilila, pa su njih dvoje sklopili brak 2019. godine, a Halimi je Jan za to uplatio manju količinu novaca.

Samo šest tjedana nakon svadbe, Halimi je ubio svoju novopečenu suprugu, za što trenutno odslužuje doživotnu zatvorsku kaznu. Jan je u ponedjeljak osuđena na najmanje jednu godinu zatvorske kazne zbog "neizdrživog pritiska" koji je vršila na kćer, no majka se ne osjeća krivom, piše BBC.

Ona je 2013. godine pobjegla iz Afganistana u australsku državu Victoria s petero djece. Njeni odvjetnici navode da pati zbog kćerine smrti, no i dalje inzistira da je nevina. Na suđenju je otkriveno da je Haidari bila prisiljena na neslužbeni religijski brak kada je imala 15 godina. Ta je zajednica prekinuta dvije godine kasnije, a djevojka je tada izjavila da se ne želi ponovno udati do 27. ili 28. godine.

"Željela je školovati se i naći posao" istaknula je sutkinja Fran Dalziel, dodajući kako je njena majka, usprkos najboljim željama, kontinuirano ignorirala kćerine želje i zloupotrebljavala svoju moć nad njom. "Haidari je znala da će odbijanje braka podići pitanja o vama i ostatku vaše obitelji. Nije je brinuo samo vaš bijes, već i vaše mjesto u zajednici" istaknula je.

Zakon o prisilnom braku uveden je u australsko pravo 2013. godine i sa sobom nosi maksimalnu kaznu od sedam godina u zatvoru. Više se slučajeva trenutno istražuje, no Jan je prva osoba osuđena za to djelo. Osuđena je na tri godine u zatvoru, no može biti puštena nakon 12 mjeseci kako bi ostatak kazne odslužila u zajednici.

Za vrijeme suđenja Halimiju 2021. godine, rečeno je kako je muškarac bio nasilan i zlostavljao svoju suprugu, između ostalog sileći je da obavlja kućanske poslove. Državni tužitelj Mark Dreyfus opisao je prisilne brakove kao "najčešći prekršaj slučaj ropstvu" u Australiji. Samo u 2022. i 2023. federalnoj policiji prijavljeno je 90 slučajeva.

