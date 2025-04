Ovo je sudac koji se usudio suprostaviti Trumpu: Jednima je heroj, drugima je 'izazivač problema'

Američki predsjednik Donald Trump i savezni sudac James Boasberg vjerojatno više nikada neće biti u dobrim odnosima. Ćelavi, visoko pozicionirani pravnik iz Washingtona D.C. sve više postaje simbol borbe dijela američkog pravosuđa protiv fantazija o svemoći predsjednika i njegovih suradnika u Bijeloj kući, piše njemački Spiegel. Slijedi epska bitka oko temeljnih načela vladavine prava, neovisnosti pravosuđa i granica predsjedničke moći.

Dok brojni pravnici, demokratski političari i komentatori na američkim TV mrežama slave Boasberga kao hrabrog junaka, Trump i njegovi pristaše ga ocrnjuju kao „radikalnog ljevičarskog luđaka“ ili „izazivača problema“. No, Boasberg samo radi svoj posao.

U najnovijem razvoju sukoba, sudac je zaprijetio Trumpovoj administraciji značajnom eskalacijom: izjavio je da razmatra kazneni progon predstavnika američkog Ministarstva pravosuđa zbog nepoštivanja suda. Jasno je dao do znanja da postoji „osnovana sumnja“. Na kraju, poneki dužnosnici Trumpove administracije mogli bi biti kažnjeni novčanom kaznom ili čak završiti u zatvoru. Bio bi to presedan u američkoj povijesti.

Sjedinjene Američke Države već se nalaze na rubu ustavne krize: u nekoliko slučajeva u kojima su organizacije za ljudska prava ili odvjetnici žrtava uspješno osporili deportacije osoba u Latinsku Ameriku, vlada pokušava zaobići naloge sudaca. Napadajući sudove, Trump očito pokušava testirati granice svoje moći – i istovremeno pokazati svojim biračima koliko agresivno provodi deportacije.

Trumpova nesreća je u tome što nekoliko američkih sudaca to ne želi trpjeti i zalažu se za vladavinu prava. Sudac Boasberg vodi jedan od najvažnijih slučajeva u toj borbi. Prije otprilike četiri tjedna, Trumpova administracija je, pozivajući se na prastari zakon zvan Zakon o neprijateljskim strancima (Alien Enemies Act), tajno deportirala oko 200 navodnih teških kriminalaca u zloglasni zatvor Cecot u El Salvadoru. Boasberg je isti dan hitno zabranio letove jer nije bilo jasno je li tim ljudima trebao biti omogućen pravni postupak prije deportacije. No, administracija je očito ipak dopustila da zrakoplovi polete iz Teksasa, ili barem nije ništa učinila da ih zaustavi.

Boasberg želi doći do kraja toga slučaja i saznati tko je u vladi znao za letove i kada, te je li možda namjerno ignorirao njegove naloge. Eksplozivni slučaj već je nekoliko puta raspravljen na sudu u Washingtonu, a čak se i Vrhovni sud već izjasnio – i to u korist Boasberga po ključnim točkama. No, odvjetnici vlade i dalje uporno odbijaju priznati bilo kakvu pogrešku. Umjesto toga, Boasberga – koji je inače poznat kao konzervativac i kojeg je na saveznu sudsku poziciju imenovao predsjednik George W. Bush – Trumpovi pristaše prikazuju kao simpatizera kriminalaca. Donald Trump čak je pozvao na njegov opoziv u Kongresu.

Boasberg, međutim, odbija popustiti pod pritiskom, što jasno pokazuje njegov posljednji potez protiv Trumpove administracije. Ako bi doista naredio Ministarstvu pravosuđa da pokrene kaznene postupke protiv pojedinih državnih službenika – primjerice njihovih odvjetnika – to bi ministricu pravosuđa Pam Bondi dovelo u nezgodan položaj. Potencijalno bi morala pokrenuti kaznene postupke protiv zaposlenika vlastite vlade. Iako bi mogla zanemariti Boasbergovu naredbu, on bi tada mogao sam imenovati neovisnog istražitelja. U svakom slučaju, administracija planira uložiti žalbu na odluke suca višem sudu, što bi slučaj ponovno moglo dovesti pred Vrhovni sud. Trump i njegovi savjetnici očito se nadaju da će konzervativna većina sudaca odobriti njihove agresivne deportacijske mjere u povijesnoj presudi.

Zbog toga Trump i njegovi lojalisti i dalje tvrdoglavo ustraju i u drugom eksplozivnom slučaju. Unatoč opetovanim zahtjevima saveznog suca iz savezne države Maryland da se poništi nezakonita deportacija jednog obiteljskog čovjeka u El Salvador, vlada uporno odbija učiniti bilo što za tog čovjeka. Trumpova glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je kako Kilmar Ábrego García nikada više neće „voditi miran život u SAD-u“. On je, prema njezinim riječima, član bande MS-13 i „terorist“. Dan ranije, predsjednik El Salvadora Bukele već je tijekom posjeta Trumpu u Bijeloj kući odbio primiti tog čovjeka natrag. U srijedu, njegova vlada također je odbila dopustiti senatoru iz Marylanda, Chrisu Van Hollenu, da posjeti Garcíju u zatvoru Cecot.

No, kao i Boasberg, sutkinja iz Marylanda, Paula Xinis, ne želi osloboditi Trumpovu administraciju odgovornosti u ovom slučaju. Odvjetnici vlade su već priznali da je deportacija tog čovjeka bila „administrativna pogreška“. Također, do danas nema konkretnih dokaza da je García doista bio član bande. Njegovi odvjetnici i obitelj to snažno opovrgavaju.

Na Trumpovu žalost, Vrhovni sud je prije nekoliko dana također odlučio da vlada treba „olakšati“ Garcíajev povratak u Sjedinjene Države. Iako riječ „olakšati“ ostavlja prostor za tumačenje i nije isto kao „mora biti vraćen“, time je ipak većina sudaca jasno dala do znanja da su trenutačno više na strani svojih sudskih kolega nego predsjednika.

U Marylandu, sutkinja Xinis sada traži dokaze od Trumpove administracije da doista poduzima korake za Garcíajev povratak. Do sada to nije bio slučaj. Ako odvjetnici vlade i dalje ne pruže te dokaze, ona također namjerava pokrenuti moguće kaznene postupke zbog nepoštivanja suda protiv vladinih dužnosnika. I u tom slučaju, moguće je da će se Vrhovni sud ponovno uključiti – i morati presuditi. Bio bi to još jedan test izdržljivosti za američku vladavinu prava.