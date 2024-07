Tragedija u Sydneyu: Otac skočio pod vlak da spasi kćeri blizanke, preživjela samo jedna

Tragedija je zavila australski Sydney gdje je 40-godišnji Anand Runwal poginuo u herojskom pokušaju da spasi svoje kćeri blizanke čija su se kolica otkotrljala na prugu pred nadolazeći vlak. Tik što je uspio zgrabiti i podići kolica, vlak je stigao i presudio njemu i jednoj od djevojčica, dok je druga čudom uspjela preživjeti. Tragičnom događaju svjedočila je i njihova majka, Anandova supruga Poonam.

Svjedokinja Lauren Langelaar kazala je kako je radila na drugoj strani tračnica kada je čula majčine krikove i dotrčala do željezničke postaje. Došla je do Poonam i s njom vikala prema tračnicama u nadi da će netko odgovoriti. Jedan od radnika na postaji nazvao je hitne službe, a u razgovoru je kazao kako s pruge čuje plač samo jednog djeteta, piše Daily Mail. Kada je policija stigla, zamolili su Lauren da drži Poonam i skočili na tračnice.

Nekim čudom jedna od blizanki uspjela je preživjeti gotovo bez ijedne ogrebotine jer je, objašnjavaju policijski službenici, pala između tračnica i vlak je prešao preko nje. Kada je vidjela svoje dijete, majka je počela preklinjati hitne službe da joj daju djevojčicu u naručje. "Odbila je dati hitnoj pomoći da je pregledaju, samo je htjela držati svoju kćer" opisala je Lauren. Djevojčica je na kraju pregledana u majčinim rukama, a ustanovljeno je da nije povrijeđena, ali ima malenu kvrgu na stražnjoj strani glave. Ubrzo nakon, Poonam je nastavila vikati "gdje su mi suprug i drugo dijete", no za njih nije bilo pomoći.

Tog kobnog dana malo prije 12:30 sati poslijepodne, roditelji su se liftom spustili na platformu i na izlasku "vrlo, vrlo kratko digli ruke s kolica" opisao je čelnik policije New South Walesa Paul Dunstan. Te stotinke nepažnje bile su dovoljne da sve završi tragedijom. "Je li bio nalet vjetra ili... nismo sigurni. No izgleda kao da su se kolica isti čas počela kotrljati u smjeru pruge" dodao je. Policija i hitne službe stigle su na postaju nekoliko minuta nakon poziva. Jasno su mogli vidjeti kolica ispod vlaka koji je usporio, no nije trebao stati na toj postaji. "Otac je reagirao instinktivno i pokušao spasiti kćeri. To ga je koštalo života, no radi se o nevjerojatno hrabrom i herojskom činu" naglasio je Dunstan.

Majka i preživjela kćer prevezene su u obližnju bolnicu gdje je utvrđeno da su stabilnog stanja. Poonam je u stanju šoka i "teško prihvaća što se dogodilo", no ima podršku obitelji i prijatelja u lokalnoj indijskoj zajednici. Ona i suprug prošle godine su se preselili iz Indije nakon što je on dobio posao u Australiji. Načelnik regije Novi Južni Wales koji živi manje od 100 metara od željezničke postaje na kojoj su preminuli otac i kći najavio je potencijalne nove mjere kako bi se ovakve tragedije izbjegle.

