Mačka mora brusiti nokte, zbog toga je ne smijete kažnjavati

Brušenje noktiju mačkama je prirodno ponašanje i važno im je na više načina. Osim njege samih noktiju, mačke se tako protežu, to im je tjelovježba, i komuniciraju. Za komunikaciju služe ogrebotine, to je vizualna poruka, i miris koji ostavljaju od žlijezda između prstiju, to je olfaktorna tj. mirisna poruka.

Nažalost, brušenje noktiju neki vlasnici smatraju problemom zbog štete na namještaju, vratima, zidovima i slično. Ne smije se mačke kažnjavati zbog brušenja noktiju! Mačka koja je kažnjavana od vlasnika počet će ga se bojati, a nokte će brusiti na mjestima gdje je vlasnik ne vidi ili kada vlasnik nije kod kuće. Mačke trebaju redovito brusiti nokte te će to raditi u kući ili vani ako imaju pristup dvorištu. One mačke koje stalno borave u kući može biti potrebno povremeno odvesti veterinaru zbog skraćivanja noktiju. Mačke vani bruse nokte na stablima, drvenim ogradama i sličnim mjestima koja smatraju pogodnima.

Želimo li da kućne mačke ne bruse nokte na namještaju, dovratcima vrata, tepihu ili zidu s tapetama, potrebno je mačkama omogućiti prikladnu grebalicu za brušenje noktiju. Svaki vlasnik treba promatrati svoju mačku i vidjeti što joj najviše odgovara. Grebalicu je moguće kupiti gotovu ili je vlasnici mogu sami izraditi. Osim toga, neke mačke vole brusiti nokte na debljim drvenim granama ili nekom panju, koje im vlasnik može unijeti u kuću.

Foto: Privatni album

Kod nabave grebalica treba obratiti pozornost na više faktora. Grebalica može biti polegnuta, za mačke koje vole brusiti nokte na tepihu, ili uspravna. Neke grebalice mogu biti samostojeće, mogu se objesiti na zid ili se njima može prekriti neka površina. Važno je također da su grebalice stabilne kako se ne bi prevrnule kada ih mačka koristi. Veoma je važna visina grebalice jer se mačka mora moći protegnuti dok brusi nokte. Dakle, dobra grebalica trebala bi biti visoka kao mačka kada stoji na stražnjim nogama i proteže se prednjim nogama. Veće grebalice, tzv. mačja stabla, mogu sadržavati platforme na različitim visinama, što je dodatna prednost jer se mačke vole kretati po povišenim površinama, ili pak tunele, kućice i sl.

Materijal kojim je grebalica prekrivena može biti presudan za mačju odluku hoće li se služiti grebalicom. Mačke će u prirodi brusiti nokte na kori drveta, drevnoj ogradi, dok će u kući kao zamjena poslužiti namještaj, tepih, karton, tapecirani namještaj. Premda se grebalice najčešće izrađuju od agavina užeta (engl. sisal) i veoma su čvrste i izdržljive, neke mačke preferiraju mekša tkanja i površine. Odabir mjesta grebalice također je veoma važan. To posebno dolazi do izražaja u kućama s više mačaka. Mačke grebanjem ostavljaju mirisne i vizualne oznake o svome teritoriju. Stoga je najbolje staviti grebalicu na istaknuto mjesto u prostoru, u blizini mjesta gdje mačka spava, odnosno tamo gdje je mačke već grebala, na primjer uz dovratak ili uz kauč. Postupno se grebalicu može micati na mjesto koje je prihvatljivije vlasniku. Mački će grebalica biti zanimljivija ako se na nju objesi igračka, ako je se namiriše mačjim feromonima ili mačjom metvicom (engl. catnip). Također je moguće mačku kroz igru navoditi da pristupi grebalici i da se njome služi te je nagrađivati za korištenje. Trening je jedan od načina kako se mačku može učiti korištenju grebalice. Konačno, mačka će prije pristupiti grebalici ako na ili uz nju stavimo posudicu s mačjim hranom.

Danas su na tržištu dostupna tzv. mačja stabla, koja sadrže mjesta za brušenje noktiju, povišene površine i mjesta za odmor mačaka. Mogu se kupiti gotova ili po narudžbi, tako da je moguće ugoditi mačjem ukusu i prilagoditi svom domu. Ako je mačka već stekla naviku brušenja noktiju na mjestima koja ne odgovaraju vlasniku, najbolje je prekriti namještaj zaštitnim materijalom ili nečime što će mačku odvratiti od daljnjega grebanja. Jedna od mogućnosti je prekriti namještaj trakom koja je ljepljiva s obje strane (treba paziti da ne lijepi previše čvrsto) ili aluminijskom folijom, dok je zid moguće prekriti glatkom plastičnom folijom.

