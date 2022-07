Mačke se često smatraju samotnjacima i misli se da im je dobro kada su same. To nije točno jer mačke mogu biti vrlo društvene, zaigrane te željne maženja i nježnosti. No, mačke pažljivo biraju svoje društvo i može im biti potrebno vrijeme da prihvate nekoga novog.

Nerazumijevanje mačjeg poimanja društvenosti i teritorijalnosti razlog je nekih od najčešćih problema u ponašanju na koje se žale vlasnici/skrbnici mačaka. Nažalost, problem nije uvijek prepoznat kao takav pa se često pokušava riješiti na krivi način. Istovremeno, novija znanstvena istraživanja donose nam sve više znanja o mačjoj društvenosti, komunikaciji, prilagodbama životu uz čovjeka, teritorijalnosti i emocionalnosti. To nam daje neke odgovore na pitanje zašto ovaj problem u ponašanju nastaje, kako ga se može spriječiti te kako pristupiti rješavanju problema.

Imate li ovakve ili slične probleme i ne znate kako ih riješiti, potražite ih na webinaru "Mačja društvenost i teritorijalnost", koji u ponedjeljak, 18. srpnja, od 20.15 sati organizira dr. sc. Irena Petak, savjetnica za ponašanje životinja. Više od 25 godina bavi se ponašanjem i dobrobiti životinja, radi kao savjetnica za ponašanje kućnih ljubimaca te surađuje s doktorima veterinarske medicine i brojnim udrugama za zaštitu životinja.

Na webinaru koji se održava online bit će riječi o mačjoj društvenosti i osnovama komunikacije, organizaciji doma po mačjem ukusu, doznat ćete što kad mačka dolazi u novi dom, kako dovesti mačku u dom u kome već živi mačka i kako ih upoznati, kako riješiti probleme koji nastaju, što mačke smatraju svojim teritorijem. Za webinar vam treba online ulaznica, o detaljima prijave možeze saznati na Facebook stranici, a možete se javiti i na mail dr.sc.irena.petak@gmail.com.