Lovrić o odgodi izmjene mjere roditelj odgojitelj: Spriječen je kolaps predškolskog sustava

Visoki upravni sud privremeno je odgodio izmjenu mjere roditelj odgojitelj u Zagrebu. Gradska uprava ustraje - mjera je neučinkovita i za proračun Zagreba preteška. Najavljuju rebalans ako se nastavi provoditi. O tome su u emisiji "Otvoreno", govorili Damir Bakić, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (Zagreb je naš!); Ivica Lovrić, bivši pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje (Stranka rada i solidarnosti); Viktor Gotovac, predsjednik zagrebačkog SDP-a i Mislav Herman, potpredsjednik Gradske skupštine (HDZ).

Na pitanje kako doživljava sudsku odluku, Bakić kaže da je razočaran jer odluka još nije donesena, smatra da predmet nije tako težak i da je odluka trebala biti donijeta prije jer je to na korist svih, piše HRT.

- Pozdravljamo ovakvu odluku suda, nadamo se da će postati pravomoćna, rekao je Herman. On smatra nedopustivim da ako je potpisano da se to neće mijenjati 15 godina, da se mijenja nakon 7. Ovim korakom je spašena, dodao je, jedna vrtićka godina. Ne žele razmišljati što bi se dogodilo kroz tjedan, dva kada bi djeca trebala krenuti u vrtić jer mjesta u njima nema.

Lovrić je rekao da je u pet godina, koliko je mjera na snazi, rodilo se 500 djece više u Zagrebu nego ranije, kada mjera nije bila na snazi.

- Rođeno je 30% više treće djece u obitelji. Ovom mjerom smo potencirali da se rađa više treće djece, čak imamo porast od oko 60% četvrtog ili sljedećeg djeteta. Najviše abortusa u RH čine žene s trećim djetetom, ovdje je ta mjera postigla rezultate, rekao je.

Regresivna mjera



Za odluku suda kaže da je izuzetno pomogla aktualnoj zagrebačkoj vlasti, ali oni to ne žele ili ne mogu prepoznati.



- Ovom odlukom smo postigli da neće biti pet, šest tisuća neupisane djece u vrtić, dodao je Lovrić koji smatra da je ovom odlukom spriječen kolaps predškolskog sustava.



Objasnio je kako u vrtiće ne bi bila upisana djeca čija su oba roditelja zaposlena jer je aktualna vlast poslala direktivu vrtićima da prednost pri upisima imaju djeca iz obitelji roditelja odgojitelja. Bakić je naglasio da ova mjera nije ostvarila one efekte koji su bili proklamirani kada se ona uvodila.

- Mjera je apsurdno regresivna prema majkama udaljavajući ih s tržišta rada na rok od 15 godina ili dulje. Mjera je nepravedna i štetna prema djeci onemogućujući im pristup predškolskom odgoju i obrazovanju. Nepravedna je prema svim ostalim obiteljima u gradu Zagrebu, ona je financijski neodrživa za Zagreb. To su bili razlozi zašto smo tu mjeru morali izmijeniti, rekao je.



Ta mjera nije, dodao je Bakić, socijalna. Na nju imaju pravo svi, neovisno o svom imetku, na nju imaju pravo i bogati ljudi i najbogatiji. Kaže da je nevjerojatan Lovrićev cinizam jer je ranije rekao da je ova gradska vlast prestala graditi vrtiće, a to je bestidno. Ova vlast je zatekla situaciju, objasnio je, na koju je za ovu mjeru potrošeno 1,8 mlrd kn, a to je 15 puta veći iznos no što je bio utrošen za gradnju novih vrtića. Dodao je da će se u sljedećoj pedagoškoj godini sagraditi 4 nova vrtića čija gradnja je počela. Lovrić je Bakiću rekao da predstavlja stranku i platformu koja laže godinama. Rekao mu je da neće sagraditi niti jedan od 4 vrtića planirana u ovoj godini.